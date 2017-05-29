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Минчанин добился ответа по поводу запуска движения трамваев к вокзалу

29.05.2017 19:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 мая — Sputnik. Трамваи к железнодорожному вокзалу планируют пустить к 1 сентября этого года, соответствующую информацию со ссылкой на ответ на обращение в Дирекцию по строительству метрополитена в Facebook опубликовал минчанин Андрей Карпека.

Трамваи №1, 2, 4 и 7 перестали ходить к железнодорожному вокзалу еще в 2015 году. Изначально планировалось, что их пустят уже через год, однако вскоре вновь перенесли время запуска — на март 2017-го.

Минчанин добился ответа по поводу запуска движения трамваев к вокзалу
© Sputnik Сергей Самохин
Опубликованы возможные названия 4-й линии минской подземки

Как стало известно в понедельник, теперь чиновники обещают вернуть минчанам трамваи к 1 сентября 2017 года — такой ответ в Дирекции по строительству метрополитена получил житель столицы.

Впрочем, вернут трамваи лишь при условии отсутствия форс-мажорных обстоятельств — так сказано в официальном ответе.

Ранее шли разговоры и о возможном возвращении трамваев на улицу Октябрьскую — здесь должны были поменять рельсы.

Не ходили некоторые маршруты столичных трамваев из-за строительства станций третьей ветки минского метрополитена.

 
Теги: Минск
 
 
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Жителю белорусской столицы пришлось писать столичным чиновникам, чтобы узнать судьбу трамвайного движения в городе.

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