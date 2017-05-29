Бывший председатель Рогачевского райисполкома получил три года колонии усиленного режима

Чиновника задержали в сентябре 2015 года по подозрению в преступлении против интересов службы. Согласно материалам уголовного дела, Сергей Яковлев, занимая в 2010—2013 годах должность первого заместителя председателя — начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, использовал свой авторитет и влияние, чтобы снизить затраты на строительство личного коттеджа, пишет « Гомельсая праўда ».





По версии гособвинения, первый зампред давал указания руководителям хозяйств и предприятий о передаче ему стройматериалов по явно заниженным ценам. Для рытья котлована, транспортировки и установки стен задействовались техника и люди без заключения хоздоговоров. Также установлено, что выполненный объем работ не соответствовал оплате. В результате сумма ущерба, нанесенная девяти местным предприятиям, превысила почти 13 тысяч рублей.

На судебном допросе и в последнем слове Сергей Яковлев не признал вину. Отметил, что по образованию он агроном, в строительстве не разбирается. Платил за услуги и материалы, сколько ему говорили. Приобретенные по сниженным ценам плиты и панели — из построек 1960-х годов, которые разбирались в целях наведения порядка на земле. Учитывая степень износа стройматериалов, возведение коттеджа прекращено. Бетонная коробка осталась стоять на земельном участке.





В ходе прений гособвинитель запросила для бывшего главы райисполкома пять лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Суд Рогачевского района рассмотрел материалы дела и признал Сергея Яковлева виновным в превышение власти и служебных полномочий, что повлекло существенный вред государственным и общественным интересам. Бывшему чиновнику назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима без конфискации имущества с лишением права занимать руководящие должности на три года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

До вступления приговора в силу обвиняемому изменена мера пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.