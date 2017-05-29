Картина дня: покупка валюты без паспорта, последний звонок и ураган в Москве

ВЧЕРА

Картина дня. 29 мая

В Беларуси отменяется требование регистрации банками паспортных данных физических лиц, приобретающих иностранную валюту. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 29 мая, сообщили в пресс-службе главы государства.

Традиционный парад в День Независимости в Минске в нынешнем году пройдет по особому сценарию . Новая концепция мероприятия обсуждалась на встрече у главы государства Александра Лукашенко. Поставлена задача сделать парад максимально зрелищным и впечатляющим, учитывая, что это - основное событие главного государственного праздника.

Китайские специалисты 10 июня начнут аккредитацию мясоперерабатывающих предприятий Беларуси , сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода.

Министерство экономики планирует ежемесячно проводить круглые столы с другими ведомствами для оценки текущей макроэкономической ситуации , сообщили в отделе связей с общественностью Минэкономики.

ОАО "Евроторгинвестбанк" переименовано в ОАО "СтатусБанк" . Такая информация размещена на сайте Нацбанка.

Папа Римский Франциск наградил крестом Pro Ecclesia et Pontifice ("За заслуги перед Церковью и Папой") 75-летнего отца Иосифа Заневского , выходца из Беларуси, который долгие годы несет служение в России.

Электробус и макет автобуса МАЗ на газовом топливе представит Беларусь на специализированной международной выставке "ЭКСПО-2017" в Астане , сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин в пресс-центре БЕЛТА.

Поддержка молодых ученых в НАН Беларуси поставлена очень хорошо и находится на высоком уровне. Об этом заявил заместитель председателя Совета молодых ученых НАН Александр Шепшелев на открытии школы молодого ученого "Ученый под ключ-2017" . Школа проходит с 29 мая по 2 июня.

Последний звонок для минских школьников, выпускников 9 и 11 классов, прозвенит 30 мая . Праздничные мероприятия начнутся в одно время - 10.00, сообщил председатель комитета по образованию Мингорисполкома Михаил Мирончик на оперативном совещании в мэрии. В минских школах в новом учебном году планируется сформировать свыше 408 десятых классов .

Среднемесячный размер пособий по уходу за ребенком до 3 лет увеличился в январе-мае на 6,7%.

ВОЗ приветствует разработку в Беларуси проекта декрета "О государственном регулировании оборота табачных изделий и электронных систем курения" , сообщил руководитель Странового офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Беларуси Батыр Бердыклычев.

Двое граждан Беларуси, пострадавшие 27 мая в ДТП в городе Березники Пермского края, находятся в состоянии средней степени тяжести , сообщил руководитель консульской службы посольства Беларуси в России Владимир Шорохов.

Национальный отбор на детское "Евровидение-2017" стартует в Беларуси.

Гродненская область прорабатывает с Польшей организацию авиарейсов LOT в аэропорт Гродно , сообщил начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.

В минских парках будет расширен ассортимент реализуемого мороженого , сообщила начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова.

Более 2 тыс. машино-мест на платных парковках появится в Минске до конца 2017 года , сообщил генеральный директор ГО "Гаражи, автостоянки и парковки" Александр Канаш.

На Москву обрушился сильный ураган , есть погибшие.

Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля получила кинолента режиссера Рубена Эстлунда "Квадрат".

Соперницей белоруски Александры Саснович (98-й номер рейтинга WTA) во втором раунде открытого чемпионата Франции будет китайская теннисистка Чжан Шуай (38).

Двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен завоевала серебряную награду чемпионата Европы по академической гребле , который завершился в чешском городе Рачице.

Белоруска Алена Омелюсик завоевала два вторых места по итогам однодневных велогонок во Франции. Василий Кириенко занял четвертое место на последнем, 21-м, этапе веломногодневки "Джиро Д'Италия" , который прошел между городами Монца и Милан.

Белорусские волейболисты победили Данию и вышли в третий раунд отбора на ЧМ.

Призовой фонд чемпионата Европы по шахматам в Минске составит 100 тыс. евро . Турнир пройдет по швейцарской системе в 11 туров. Победитель получит 20 тыс. евро. Специальными денежными призами будут отмечены также шахматистки, ветераны и юниоры.

Аргентинский форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси в четвертый раз стал обладателем "Золотой бутсы" - приза лучшему бомбардиру футбольных чемпионатов европейских стран.

Лето в Беларуси начнется с похолодания , сообщил начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Дмитрий Рябов.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 30 мая

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция на тему: "Аб правядзенні конкурсу "Нацыянальная літаратурная прэмія".

Пресс-конференция главного тренера национальной сборной Беларуси по футболу Игоря Криушенко состоится в 14.00 минском Доме футбола.

В Национальном художественном музее Республики Беларусь состоится пресс-конференция, посвященная выставке "Доттори, Шагал, Сутин, Ходасевич-Леже. Энергия, экспрессия, символика и сны. Взгляд на искусство Италии и Беларуси первой половины XX века". Начало в 16.00.

Круглый стол по развитию делового туризма (с участием представителей Минспорта, Национального агентства по туризму) состоится в 16.00.

Конференция Всемирной ассоциации операторов, эксплуатирующих атомные электростанции, "Поддержка новых энергоблоков АЭС" состоится в 8.45.

Юлия Нестеренко приняла решение завершить спортивную карьеру. Торжественные проводы олимпийской чемпионки состоятся во время Кубка Беларуси по легкой атлетике , который пройдет в Бресте с 30 мая по 1 июня. Легенда отечественного спорта 31 мая поучаствует в символическом забеге на 100 м. Компанию на дорожке ей составят начинающие легкоатлетки, как и она, воспитанницы Брестской областной СДЮШОР.

Подопечные Белорусского детского хосписа и их семьи бесплатно посетят аквапарк "Фристайл" 1 июня . В День защиты детей администрация учреждения "Республиканский центр олимпийской подготовки по фристайлу" предоставит возможность посетить аквапарк как минимум 30 семьям (приглашены не только подопечные хосписа, но и их родители, братья, сестры).

ЗАВТРА

Знаменательные даты 31 мая

Всемирный день без табака. Провозглашен в 1987 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения с целью привлечения внимания к распространению в мире табакокурения.

Еврейский праздник - Шавуот. Праздник отмечается в честь Синайского Откровения. В этот день в 2448 году от сотворения мира (1312 г. до н.э.) Всевышний даровал евреям Тору и Десять Заповедей - морально-этическую основу человеческой цивилизации.

460 лет назад родился Федор Иоаннович, русский царь, последний представитель династии Рюриковичей, второй сын Ивана Грозного и Анастасии Романовой. Умер в 1598 г.

180 лет назад родился Успенский Николай Васильевич, русский писатель. Автор рассказов "Старуха", "Поросенок", "Грушка", "Змей". Умер в 1889 г.

170 лет назад родился Пирри Уильям Джеймс, ирландский кораблестроитель, создатель "Титаника". Умер в 1924 г.

155 лет назад родился Нестеров Михаил Васильевич, российский художник-живописец, заслуженный деятель искусств РСФСР. Среди картин "Девушка в кокошнике. Портрет М.И.Нестеровой", "За приворотным зельем", "Пустынник", "Видение отроку Варфоломею". Умер в 1942 г.

125 лет назад родился Паустовский Константин Георгиевич, российский писатель. После 1917 г. сотрудничал в газетах, "Окнах РОСТа", ТАСС. Путешествовал по стране, был в Беларуси. Автор романа "Романтики", автобиографической повести "Повесть о жизни", биографических повестей о людях искусства, пьес, книг историко-биографических очерков, воспоминаний, сказок, киносценариев и др. Отдельные произведения писателя переведены на белорусский язык. Умер в 1968 г.

70 лет назад родилась Гладунко Людмила Михайловна, российская актриса кино, режиссер и сценарист, заслуженная артистка Российской Федерации. Снималась в фильмах "Фокусник", "Русское поле", "Ночной экипаж".

55 лет назад родилась Руффо Виктория, мексиканская актриса кино. На постсоветском пространстве стала известна благодаря главным ролям в сериале "Просто Мария" и "Мачеха", где в обоих сериалах исполнила роль Марии.

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