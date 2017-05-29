Картина дня: покупка валюты без паспорта, последний звонок и ураган в Москве

Поддержка молодых ученых в НАН Беларуси поставлена очень хорошо и находится на высоком уровне. Об этом заявил заместитель председателя Совета молодых ученых НАН Александр Шепшелев на открытии школы молодого ученого "Ученый под ключ-2017". Школа проходит с 29 мая по 2 июня.
Лето в Беларуси начнется с похолодания, сообщил начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Дмитрий Рябов.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 30 мая
В 11.00 в пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция на тему: "Аб правядзенні конкурсу "Нацыянальная літаратурная прэмія".
Пресс-конференция главного тренера национальной сборной Беларуси по футболу Игоря Криушенко состоится в 14.00 минском Доме футбола.
В Национальном художественном музее Республики Беларусь состоится пресс-конференция, посвященная выставке "Доттори, Шагал, Сутин, Ходасевич-Леже. Энергия, экспрессия, символика и сны. Взгляд на искусство Италии и Беларуси первой половины XX века". Начало в 16.00.
Круглый стол по развитию делового туризма (с участием представителей Минспорта, Национального агентства по туризму) состоится в 16.00.
Конференция Всемирной ассоциации операторов, эксплуатирующих атомные электростанции, "Поддержка новых энергоблоков АЭС" состоится в 8.45.
Всемирный день без табака. Провозглашен в 1987 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения с целью привлечения внимания к распространению в мире табакокурения.
Еврейский праздник - Шавуот. Праздник отмечается в честь Синайского Откровения. В этот день в 2448 году от сотворения мира (1312 г. до н.э.) Всевышний даровал евреям Тору и Десять Заповедей - морально-этическую основу человеческой цивилизации.
460 лет назад родился Федор Иоаннович, русский царь, последний представитель династии Рюриковичей, второй сын Ивана Грозного и Анастасии Романовой. Умер в 1598 г.
180 лет назад родился Успенский Николай Васильевич, русский писатель. Автор рассказов "Старуха", "Поросенок", "Грушка", "Змей". Умер в 1889 г.
170 лет назад родился Пирри Уильям Джеймс, ирландский кораблестроитель, создатель "Титаника". Умер в 1924 г.
155 лет назад родился Нестеров Михаил Васильевич, российский художник-живописец, заслуженный деятель искусств РСФСР. Среди картин "Девушка в кокошнике. Портрет М.И.Нестеровой", "За приворотным зельем", "Пустынник", "Видение отроку Варфоломею". Умер в 1942 г.
125 лет назад родился Паустовский Константин Георгиевич, российский писатель. После 1917 г. сотрудничал в газетах, "Окнах РОСТа", ТАСС. Путешествовал по стране, был в Беларуси. Автор романа "Романтики", автобиографической повести "Повесть о жизни", биографических повестей о людях искусства, пьес, книг историко-биографических очерков, воспоминаний, сказок, киносценариев и др. Отдельные произведения писателя переведены на белорусский язык. Умер в 1968 г.
70 лет назад родилась Гладунко Людмила Михайловна, российская актриса кино, режиссер и сценарист, заслуженная артистка Российской Федерации. Снималась в фильмах "Фокусник", "Русское поле", "Ночной экипаж".
55 лет назад родилась Руффо Виктория, мексиканская актриса кино. На постсоветском пространстве стала известна благодаря главным ролям в сериале "Просто Мария" и "Мачеха", где в обоих сериалах исполнила роль Марии.
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