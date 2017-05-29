В новом учебном году 90% школ Минска будут начинать занятия в 9 часов утра

Занятия с 9.00 будут начинаться в 217 учреждениях общего среднего образования Минска, с 8.30 – в 22, с 8.00 – в 2. Об этом, как передает агентство «Минск-Новости» , сообщил на расширенном заседании президиума Мингорсовета председатель комитета по образованию Мингорисполкома Михаил Мирончик.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

С 1 сентября 2017 года в Минске приступят к учебному процессу 242 учреждения общего среднего образования. 116 учебных заведений будут работать в одну смену, из них в 112-ти уроки начнутся в 9.00, в трех – в 8.30 (Минская государственная гимназия колледж-искусств, СШ № 127, гимназия № 43) и в одном – в 8.00 (Минское городское кадетское училище №2).

— Время начала учебных занятий в учреждениях образования, которые работают в две смены, следующее: в 105-ти школах учащиеся будут приходить к 9.00, — отметил руководитель профильного комитета. – В 19 учреждениях Фрунзенского района звонок на первый урок прозвенит в 8.30. В 8 утра к занятиям учащиеся приступят только в одной средней школе — № 47 – в связи с организацией здесь тренировочного процесса.

Время начала занятий в школе-новостройке № 41 будет определено исходя из количества обучающихся.

Напомним, 12 мая президент поручил пересмотреть график работы школ. «Раньше 9 утра уроки начинать не надо», — заявил Лукашенко. После этого во многих школах задумались о новом графике работы с 1 сентября. Учебные заведения, работающие в две смены, рассматривают вариант начинать занятия в 8.30 или 9.00, работающие в одну смену — с 9.00. В тех школах, где занятия будут начинаться в 9 утра, для удобства родителей, которым рано на работу, школы будут открыты с 8 часов . Педагоги присмотрят за детьми до начала уроков. Также рассматривается возможность сокращения школьных перемен.

26 мая Александр Лукашенко рассказал о реакции на перенос начала занятий на 9.00 его младшего сына Николая: «Утром одно мнение я уже получил: ты не то делаешь, не надо в 9 часов. Как родители детей повезут? Это же не сын президента едет».