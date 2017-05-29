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В новом учебном году 90% школ Минска будут начинать занятия в 9 часов утра
30.05.2017 07:11 — Новости Общества | Tut.by
Занятия с 9.00 будут начинаться в 217 учреждениях общего среднего образования Минска, с 8.30 – в 22, с 8.00 – в 2. Об этом, как передает агентство
С 1 сентября 2017 года в Минске приступят к учебному процессу 242 учреждения общего среднего образования. 116 учебных заведений будут работать в одну смену, из них в 112-ти уроки начнутся в 9.00, в трех – в 8.30 (Минская государственная гимназия колледж-искусств, СШ № 127, гимназия № 43) и в одном – в 8.00 (Минское городское кадетское училище №2).
— Время начала учебных занятий в учреждениях образования, которые работают в две смены, следующее: в 105-ти школах учащиеся будут приходить к 9.00, — отметил руководитель профильного комитета. – В 19 учреждениях Фрунзенского района звонок на первый урок прозвенит в 8.30. В 8 утра к занятиям учащиеся приступят только в одной средней школе — № 47 – в связи с организацией здесь тренировочного процесса.
Время начала занятий в школе-новостройке № 41 будет определено исходя из количества обучающихся.
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Занятия с 9.00 будут начинаться в 217 учреждениях общего среднего образования Минска, с 8.30 - в 22, с 8.00 - в 2.
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