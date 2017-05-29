Доброе утро!

Всё, пока, я не буду скучать. Открылась вакансия путешественника с зарплатой в 2,5 тысячи евро в месяц — и кто там последний в очереди на собеседование?.. В течение года нужно объехать 40 стран в Европе, Азии, Африке и других регионах мира, писать заметки о своих приключениях, а также выкладывать фото и видео. Если же все это ми-ми-ми не для вас, то вот еще одна интересная вакансия : «Если хотите работать, как животные, то откликайтесь на нашу вакансию! Вы будете надрываться от рассвета до заката, комфорт остался в прошлом!» Заинтригованы? А я, простите, все же соскакиваю: TUT.BY — one love, вместе навсегда.

ВАЖНОЕ

В Беларуси валюты по паспорту">отменяют продажу валюты по паспорту — «в целях либерализации валютного режима и упрощения порядка проведения валютно-обменных операций». Эксперты считают , что это говорит «об уверенности властей в стабильности рынка», а мы вспоминаем , в каких странах по-прежнему покупают валюту только с документами.

Вообще же валютные сбережения белорусов тают второй год, но пока остаются приличными. Мы выяснили, когда и сколько наши граждане успели накопить и на сколько хватит этих запасов.

Президент вчера заслушал доклад о проведении военного парада ко Дню Независимости и поручил организовать его на высоком уровне. Кстати, часть техники после парада впервые оставят на улицах Минска, чтобы горожане и гости столицы смогли «разглядеть ее поближе и потрогать».





Вы видели, что 29 мая творилось в Москве и области? Наш прошлогодне-июльский ураган показался детским лепетом! Одна из метеостанций зафиксировала скорость ветра 25 м/c! К сожалению, в столице России погибли и пострадали люди .

ПОПУЛЯРНОЕ

В очередной раз обсудили начало занятий в школах с 9 часов . «Родители преследуют свою цель, учителя — свою, мы же должны думать о здоровье детей. Ребенок младших классов должен отдыхать не менее десяти часов в сутки, средних классов — не менее девяти часов», — говорит вице-премьер (экс-министр здравоохранения) Василий Жарко. Поэтому, мол, оптимальное время начала занятий — 9.00.

Столичные власти очень, очень суровы и справедливы: город расторг с компанией инвестдоговор , когда она уже почти достроила гостиницу на Победителей. А все почему: Комитет госконтроля посчитал, что застройщик сильно затянул сроки сдачи объекта и пользования землей, и выставил такую сумму штрафа, что инвестор может стать банкротом. Гостиницу компания достраивает без договора и задается вопросом: о каком инвестиционном климате может идти речь?





Посмотрели, как выглядят коттеджи , которые УКС строит в Зацени по 700−1200 долларов за «квадрат». Спойлер: пока никак.

Ох, что бывает: в лодку рыбака запрыгнула трехметровая акула. Она была длиной 2,7 метра и весила около 200 килограммов. Лодка — ненамного больше. Чем дело закончилось — читайте здесь .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Оказывается, сумма «откупа» от распределения в разы больше, чем платят те, кто учился на платном. Мы поговорили с выпускниками, которые отказались от распределения , о том, сколько им пришлось вернуть государству за свою учебу и как они собирали необходимую сумму.





В новой части нашего проекта « 100 лет инноваций » рассказываем о главных изобретениях 1970-х годов: вспоминаем, как создали первый персональный компьютер, мобильный телефон и как был дан старт развитию генной инженерии. Не пропустите — очень интересно !

Поляки открыли в Браславе парусную школу за почти 100 тысяч евро. Мы побывали там и пообщались с ребятами, которым посчастливилось обучаться яхтингу совершенно бесплатно.

Очередная сложная история о бездомных животных : в редакцию TUT.BY обратились отдыхающие санатория «Буг». Они жалуются, что на территории сотрудники ЖКХ по заявке директора убили двух собак. Животные, говорят люди, были ручные, никого не трогали, наоборот — туристы их с удовольствием подкармливали. Администрация «Буга» же уверяет: разговоры про убийство — это фантазии.





Если вам интересно, сколько получают «танкисты» , не пропустите наше интервью с топ-менеджером Wargaming. Всего, кстати, до конца 2017 года на развитие киберспорта будет потрачено около 40 миллионов долларов. 40 миллионов, Карл!

Все новости понедельника, 29 мая

Станьте 35 000 001-м! Обязательно посмотрите клип к песне «New Face» , которую исполняет южнокорейский певец PSY (Псай) — за три недели видео собрало уже 35 миллионов просмотров на YouTube. А вот здесь — не столь популярный, но гораздо более душевный ролик: вечером 29 мая минчане в наушниках станцевали возле Оперного под единый для всех участников плейлист. Тоже must see.

Ваша редакция

Вы подписаны на новости TUT.BY