Всё, пока, я не буду скучать. Открылась вакансия путешественника с зарплатой в 2,5 тысячи евро в месяц — и кто там последний в очереди на собеседование?.. В течение года нужно объехать 40 стран в Европе, Азии, Африке и других регионах мира, писать заметки о своих приключениях, а также выкладывать фото и видео. Если же все это ми-ми-ми не для вас, то вот еще одна интересная вакансия: «Если хотите работать, как животные, то откликайтесь на нашу вакансию! Вы будете надрываться от рассвета до заката, комфорт остался в прошлом!» Заинтригованы? А я, простите, все же соскакиваю: TUT.BY — one love, вместе навсегда.
ВАЖНОЕ
В Беларуси валюты по паспорту">отменяют продажу валюты по паспорту — «в целях либерализации валютного режима и упрощения порядка проведения валютно-обменных операций». Эксперты считают, что это говорит «об уверенности властей в стабильности рынка», а мы вспоминаем, в каких странах по-прежнему покупают валюту только с документами.
Вы видели, что 29 мая творилось в Москве и области? Наш прошлогодне-июльский ураган показался детским лепетом! Одна из метеостанций зафиксировала скорость ветра 25 м/c! К сожалению, в столице России погибли и пострадали люди.
ПОПУЛЯРНОЕ
В очередной раз обсудили начало занятий в школах с 9 часов. «Родители преследуют свою цель, учителя — свою, мы же должны думать о здоровье детей. Ребенок младших классов должен отдыхать не менее десяти часов в сутки, средних классов — не менее девяти часов», — говорит вице-премьер (экс-министр здравоохранения) Василий Жарко. Поэтому, мол, оптимальное время начала занятий — 9.00.
Столичные власти очень, очень суровы и справедливы: город расторг с компанией инвестдоговор, когда она уже почти достроила гостиницу на Победителей. А все почему: Комитет госконтроля посчитал, что застройщик сильно затянул сроки сдачи объекта и пользования землей, и выставил такую сумму штрафа, что инвестор может стать банкротом. Гостиницу компания достраивает без договора и задается вопросом: о каком инвестиционном климате может идти речь?
Посмотрели, как выглядят коттеджи, которые УКС строит в Зацени по 700−1200 долларов за «квадрат». Спойлер: пока никак.
Ох, что бывает: в лодку рыбака запрыгнула трехметровая акула. Она была длиной 2,7 метра и весила около 200 килограммов. Лодка — ненамного больше. Чем дело закончилось — читайте здесь.
ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
Оказывается, сумма «откупа» от распределения в разы больше, чем платят те, кто учился на платном. Мы поговорили с выпускниками, которые отказались от распределения, о том, сколько им пришлось вернуть государству за свою учебу и как они собирали необходимую сумму.
В новой части нашего проекта «100 лет инноваций» рассказываем о главных изобретениях 1970-х годов: вспоминаем, как создали первый персональный компьютер, мобильный телефон и как был дан старт развитию генной инженерии. Не пропустите — очень интересно!
Поляки открыли в Браславе парусную школу за почти 100 тысяч евро. Мы побывали там и пообщались с ребятами, которым посчастливилось обучаться яхтингу совершенно бесплатно.
Очередная сложная история о бездомных животных: в редакцию TUT.BY обратились отдыхающие санатория «Буг». Они жалуются, что на территории сотрудники ЖКХ по заявке директора убили двух собак. Животные, говорят люди, были ручные, никого не трогали, наоборот — туристы их с удовольствием подкармливали. Администрация «Буга» же уверяет: разговоры про убийство — это фантазии.
Если вам интересно, сколько получают «танкисты», не пропустите наше интервью с топ-менеджером Wargaming. Всего, кстати, до конца 2017 года на развитие киберспорта будет потрачено около 40 миллионов долларов. 40 миллионов, Карл!
Станьте 35 000 001-м! Обязательно посмотрите клип к песне «New Face», которую исполняет южнокорейский певец PSY (Псай) — за три недели видео собрало уже 35 миллионов просмотров на YouTube. А вот здесь — не столь популярный, но гораздо более душевный ролик: вечером 29 мая минчане в наушниках станцевали возле Оперного под единый для всех участников плейлист. Тоже must see.
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