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От 3 до 7 лет тюрьмы. Суд вынес приговор по делу о коррупции на Полоцком винзаводе
30.05.2017 07:48 — Новости Общества | Tut.by
Поставлена точка
Уголовное дело по фактам необоснованного посредничества при проведении закупок оборудования, хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, покушения на похищение средств предприятия, уклонения от уплаты налогов возбудили в 2015 году. Преступления, о которых идет речь, совершались с 2013 по 2015 год.
Фигурантами стали четыре человека — директор, замдиректора по коммерческим вопросам, главный бухгалтер предприятия, а также индивидуальный предприниматель из Минска.
Бывший директор завода приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии усиленного режима со штрафом в 9,2 тысячи рублей. Его бывший заместитель — к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Бывший главный бухгалтер (ей вменили только уклонение от уплаты налогов) осуждена на 3 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Все трое лишены права занимать определенные должности сроком на 5 лет.
Участвовавший в коррупционной схеме предприниматель, который выступал посредником при закупках оборудования, приговорен к 6,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима со штрафом в 9,2 тысячи рублей и лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на 5 лет.
Директор и главный бухгалтер в отчетных документах занижали объемы продаж и тем самым снижали налоговые отчисления. В махинациях с закупками оборудования также участвовали замдиректора и индивидуальный предприниматель. Бизнесмен выступил посредником в сделках по приобретению современных упаковочных машин и цистерны для хранения спирта.
Установлено, что если бы предприятие оформило сделку напрямую с производителями, то модернизация обошлась бы на 350 тысяч рублей дешевле. На приобретение оборудования выделялись как собственные средства предприятия, так и бюджетные ресурсы.
Выявлены и другие факты злоупотребления служебными полномочиями, которые нанесли ущерб предприятию (поставки продукции в адрес фирмы-банкрота). Фирмы, которыми владел предприниматель, за 2013−2014 годы недоплатили налогов на сумму около 55,7 тысячи рублей.
Приговор вступил в законную силу.
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Фигурантами дела стали четыре человека - директор, замдиректора по коммерческим вопросам, главный бухгалтер предприятия, а также индивидуальный предприниматель...
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