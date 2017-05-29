От 3 до 7 лет тюрьмы. Суд вынес приговор по делу о коррупции на Полоцком винзаводе

Поставлена точка в уголовном деле о коррупции на Полоцком винодельческом заводе, фигуранты получили от 3 лет ограничения свободы до 7 лет колонии усиленного режима. Об этом сообщил заместитель начальника отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры области Виталий Сузанский.

Уголовное дело по фактам необоснованного посредничества при проведении закупок оборудования, хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, покушения на похищение средств предприятия, уклонения от уплаты налогов возбудили в 2015 году. Преступления, о которых идет речь, совершались с 2013 по 2015 год.

Фигурантами стали четыре человека — директор, замдиректора по коммерческим вопросам, главный бухгалтер предприятия, а также индивидуальный предприниматель из Минска.

Бывший директор завода приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии усиленного режима со штрафом в 9,2 тысячи рублей. Его бывший заместитель — к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Бывший главный бухгалтер (ей вменили только уклонение от уплаты налогов) осуждена на 3 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Все трое лишены права занимать определенные должности сроком на 5 лет.

Участвовавший в коррупционной схеме предприниматель, который выступал посредником при закупках оборудования, приговорен к 6,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима со штрафом в 9,2 тысячи рублей и лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на 5 лет.

Директор и главный бухгалтер в отчетных документах занижали объемы продаж и тем самым снижали налоговые отчисления. В махинациях с закупками оборудования также участвовали замдиректора и индивидуальный предприниматель. Бизнесмен выступил посредником в сделках по приобретению современных упаковочных машин и цистерны для хранения спирта.

Установлено, что если бы предприятие оформило сделку напрямую с производителями, то модернизация обошлась бы на 350 тысяч рублей дешевле. На приобретение оборудования выделялись как собственные средства предприятия, так и бюджетные ресурсы.

Выявлены и другие факты злоупотребления служебными полномочиями, которые нанесли ущерб предприятию (поставки продукции в адрес фирмы-банкрота). Фирмы, которыми владел предприниматель, за 2013−2014 годы недоплатили налогов на сумму около 55,7 тысячи рублей.

Приговор вступил в законную силу.