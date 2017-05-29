Помните романтичную традицию запускать по весне бумажный кораблик? Было любопытно, как далеко он доплывет и кто ему встретится на пути. Похожая идея пришлась по вкусу любителям чтения, с той лишь разницей, что книга путешествует посуху, начиная от человека, который решил безвозмездно поделиться ею со всеми. Международное название этого «книговорота» — буккроссинг. TUT.BY изучил, где и как в Витебске можно принять участие в этом движении.





Говорят, книга живет до тех пор, пока ее читают. Участие в буккроссинге можно сравнить с вступлением в своеобразный книжный клуб, в котором стерты границы пространства и времени. Если у вас дома есть книги, которые скучают в шкафу, и вы хотите ими поделиться, то можно подарить им вторую жизнь, оставив их в определенном общественном месте или же на специальных «безопасных полках». Оттуда они перейдут к следующему человеку. А вы сможете присмотреть себе что-то новое.

— Представляете, книга, которую прочла я, может попасть совершенно в неожиданный город или страну! Вдруг ее занесет на Ямайку, а может, какой-нибудь чудак возьмет ее с собой в космос или на дно океана. Буккроссинг — настоящее волшебство без какого-либо Хогвартса, — такие эмоции у Елены Карквелис, недавно ставшей участницей этого движения.

На официальном сайте буккроссинга есть интерактивная карта мира, где практически каждую секунду в какой-нибудь стране появляются отметки о новой «выпущенной» или «словленной» книге. Согласно статистике этого ресурса, их уже более 13 миллионов.

Для удобства «охоты» буккроссеру достаточно зарегистрировать на этом сайте свою впервые «выпускающуюся» на свободу книгу, затем ей присваивают уникальный номер. Номер и пометку о том, что экземпляр является частью переходящей библиотеки, пишем на вкладыше. Когда следующие хозяева захотят узнать, где он побывал и сколько людей его прочитало, они введут код книги на сайте. А ее первозапускатель будет об этом оповещен.

Где в Витебске есть «безопасные полки» для книг?

Временными пристанищами путешествующих книг становятся так называемые «безопасные полки», которые организовывают волонтеры. Мы насчитали минимум 6 подобных мест в Витебске.

Библиотека ВГТУ (пр. Московский, 70−1, корпус № 3, ауд. 115). Собрание литературы разнообразной тематики можно найти в фойе читального зала гуманитарных наук. К слову, полки в библиотеке ВГУ и областной библиотеке уже не действуют.

Областная научно-техническая библиотека (ул. Пушкина, 6). Эту «полку» хвалят за разнообразие. Особенно быстро разбирают книги по медицине и техническую литературу, в частности, по радиотехнике.

Фойе гостиницы «Лучеса» (пр. Строителей, 1). Появление такого стенда в туристическом месте вполне логично — библиотека может пополняться за счет книг, оставленных или подаренных постояльцами. И можно только представить, в какие страны их дальше занесет ветер перемен! Зайти обменять книгу может любой желающий.



Фото из архива арт-центра VZAP

Книжный шкаф в арт-центре VZAP (ул. Октябрьская, 2). Буккроссеры отмечают добротное состояние здешних книг и хвалят за хорошую подборку классической литературы. Посетить библиотеку можно только в часы работы арт-центра. А так как график не нормирован, лучше перед визитом позвонить по телефону: +375 29 890−28−40.

«Арт-пространство «Толстого, 7» (ул. Толстого, 7). Многим посетителям, наверняка, запомнился телевизор, переделанный под книжную полку. Точка буккросинга в арт-пространстве действует, но по уверениям сотрудников, начнет работать в полную силу через пару недель. Телефон для справок: 8 0212 61-74-55.

Городская библиотека имени Горького (пр. Фрунзе, 30а). Здесь нас заверили, что «полка» есть, однако нюанс в том, что действует она только в «Ночь библиотек» (ее проводят осенью, обычно 15 сентября).

Битлз-клуб «Чердачок» (ул. Октябрьская 11). Установленный здесь когда-то Movabox с литературой на белорусском языке больше не имеет поступлений. Поэтому после того, как разберут оставшиеся книги, полка для буккроссинга перестанет функционировать.

Похожая судьба постигла и вторую точку с белорусскоязычными изданиями в кофейне «Кекс». Книжки только разбирали, а взамен пополнений не делали. Так что посетителям этого заведения — любителям уединиться с книжкой и чашечкой кофе стоит носить любимое чтиво с собой.

Кофейни Smile Coffee. В двух кафе (на проспекте Фрунзе, 8 и в ТЦ Green) разместили полки для буккроссинга, но чтобы мотивировать посетителей к книжным обменам, установили дополнительные правила. Взять книгу можно лишь, оставив взамен какую-то другую, или за неимением ее нужно купить напиток.

Музей-усадьба Ильи Репина «Здравнево». Недавно здесь открылся проект «Экобуккроссинг». Его авторы, проводя аналогию с практикой окольцовывания птиц для отслеживания их перемещения, изначально планировали, что книги будут размещены на полках прямо на деревьях. Но из-за вопроса с сохранностью шкаф с книгами установили в одном из помещений.

Прогулки на свежем воздухе по живописным окрестностям усадьбы можно совместить с «Коронацией» Акунина, «Путем волшебника» Робина Шарма, комиксом «Кафка для начинающих». В числе других отобранных сотрудниками изданий они были «отпущены на свободу» 20 мая.

Стоит иметь в виду, что понадобится оплатить посещение территории усадьбы (1 рубль), а вот в сам музей, чтобы взять книгу, идти не понадобится. По телефону 8 0212 29-16-73 с 10.00 до 16.00 можно уточнить ассортимент книг. Организаторы проекта надеются, что каждый гость взамен привезет что-то интересное из своей домашней библиотеки.

В связи с неудачным опытом работы некоторых точек книгообмена в нашем городе стало любопытно, что думает по этому поводу автор идеи экобуккроссинга Юлия Пуховицкая:

— Мне кажется, в Витебске книгообмену не хватает рекламы и информационной поддержки. Обычно просто ставят шкаф и ждут, что кто-то что-то принесет. Мы постараемся убедить людей не только брать, но и приносить книги. И обязательно регистрировать их путь на специальном сайте.

Да, незарегистрированных полок много и, насколько я знаю, они пользуются популярностью. Например, лично меня вдохновил книжный шкаф в Лепельском районном краеведческом музее, который является «безопасной полкой». Такой же площадкой для книгообмена стал музей Владимира Короткевича в Орше с обменным фондом в более 1000 изданий. Некоторые из них побывали в России, странах Балтии, Польше, Таиланде и США.

Проверить, есть ли поблизости с вами «безопасная полка», можно по ссылке .





Что читаем?

Мы решили провести мини-опрос среди молодежи в Витебске, и несколько девушек согласились рассказать о своих книжных предпочтениях.

Так, историка Анастасию привлекает американская и английская литература прошлого века:

— В моем списке к прочтению много книг: от «Американской трагедии» Драйзера до «Бог как иллюзия» Докинза. Из последнего прочитанного зацепило произведение Дэниел Киз «Цветы для Элджернона». «Коллекционер» Джона Фаулза значится во всех списках к прочтению, но меня эта книга разозлила, и я ненавидела главного героя, хотя ничего подобного в жизни не читала, уникальный сюжет. Рекомендую роман Бернхарда Шлинка «Чтец» — сильная история, невозможно не переживать за ее главных героев.

Магистрантка Анна, напротив, предпочитает русскую классику:

— К примеру, «Войну и мир» Льва Толстого. Люблю особый философский подход в произведениях Достоевского и Тургенева. Особенно выделяю «Повесть о братьях Тургеневых» Анатолия Виноградова. К нему добавлю отличный роман «Осуждение Паганини», где описывается жизнь и творчество пианиста. Могу читать Гоголя, мистика окружает почти каждое слово в его рукописях, но не могу сказать, что в восторге от него. Из зарубежной литературы люблю читать Ричарда Олдингтона. «Три Дюма» Андре Моруа — также потрясающее произведение.

Менеджер по туризму Адрианна:

— Сейчас читаю сборник новелл Стефана Цвейга, а до этого — Рэя Брэдбери. Предпочитаю антиутопию, на романы у меня табу.

Кстати, девушка познакомилась с буккроссингом, когда он функционировал в ВГУ, и считает идею книгообмена прекрасной задумкой.

Социальный педагог Анастасия среди любимых авторов называет Акунина, Ремарка, хорошо относится к стихам Маяковского, Ахматовой, Есенина и современных авторов, в частности — Эрнесто Заткнитесь. Но советует произведения другой направленности:

— Я была бы рада, если бы родители прочли «Педагогическую поэму» Макаренко, произведения Альберта Лиханова, особенно его «Никто», также «Класс коррекции» Екатерины Мурашовой.

А вы знаете еще места, где устроены полки свободного книгообмена в Витебске? Помогите развитию этой многообещающей идеи и поделитесь со всеми адресами в комментариях. А также будет любопытно узнать, что вы любите читать и что порекомендуете другим.