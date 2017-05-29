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Волшебство без Хогвартса. Где и как в Витебске можно отправить книгу в "кругосветку"
30.05.2017 08:14 — Новости Общества | Tut.by
Помните романтичную традицию запускать по весне бумажный кораблик? Было любопытно, как далеко он доплывет и кто ему встретится на пути. Похожая идея пришлась по вкусу любителям чтения, с той лишь разницей, что книга путешествует посуху, начиная от человека, который решил безвозмездно поделиться ею со всеми. Международное название этого «книговорота» — буккроссинг. TUT.BY изучил, где и как в Витебске можно принять участие в этом движении.
Говорят, книга живет до тех пор, пока ее читают. Участие в буккроссинге можно сравнить с вступлением в своеобразный книжный клуб, в котором стерты границы пространства и времени. Если у вас дома есть книги, которые скучают в шкафу, и вы хотите ими поделиться, то можно подарить им вторую жизнь, оставив их в определенном общественном месте или же на специальных «безопасных полках». Оттуда они перейдут к следующему человеку. А вы сможете присмотреть себе что-то новое.
— Представляете, книга, которую прочла я, может попасть совершенно в неожиданный город или страну! Вдруг ее занесет на Ямайку, а может, какой-нибудь чудак возьмет ее с собой в космос или на дно океана. Буккроссинг — настоящее волшебство без какого-либо Хогвартса, — такие эмоции у Елены Карквелис, недавно ставшей участницей этого движения.
На официальном
Для удобства «охоты» буккроссеру достаточно зарегистрировать на этом сайте свою впервые «выпускающуюся» на свободу книгу, затем ей присваивают уникальный номер. Номер и пометку о том, что экземпляр является частью переходящей библиотеки, пишем на вкладыше. Когда следующие хозяева захотят узнать, где он побывал и сколько людей его прочитало, они введут код книги на сайте. А ее первозапускатель будет об этом оповещен.
Где в Витебске есть «безопасные полки» для книг?
Временными пристанищами путешествующих книг становятся так называемые «безопасные полки», которые организовывают волонтеры. Мы насчитали минимум 6 подобных мест в Витебске.
Библиотека ВГТУ (пр. Московский, 70−1, корпус № 3, ауд. 115). Собрание литературы разнообразной тематики можно найти в фойе читального зала гуманитарных наук. К слову, полки в библиотеке ВГУ и областной библиотеке уже не действуют.
Областная научно-техническая библиотека (ул. Пушкина, 6). Эту «полку» хвалят за разнообразие. Особенно быстро разбирают книги по медицине и техническую литературу, в частности, по радиотехнике.
Фойе гостиницы «Лучеса» (пр. Строителей, 1). Появление такого стенда в туристическом месте вполне логично — библиотека может пополняться за счет книг, оставленных или подаренных постояльцами. И можно только представить, в какие страны их дальше занесет ветер перемен! Зайти обменять книгу может любой желающий.
Книжный шкаф в арт-центре VZAP (ул. Октябрьская, 2). Буккроссеры отмечают добротное состояние здешних книг и хвалят за хорошую подборку классической литературы. Посетить библиотеку можно только в часы работы арт-центра. А так как график не нормирован, лучше перед визитом позвонить по телефону: +375 29 890−28−40.
«Арт-пространство «Толстого, 7» (ул. Толстого, 7). Многим посетителям, наверняка, запомнился телевизор, переделанный под книжную полку. Точка буккросинга в арт-пространстве действует, но по уверениям сотрудников, начнет работать в полную силу через пару недель. Телефон для справок: 8 0212 61-74-55.
Городская библиотека имени Горького (пр. Фрунзе, 30а). Здесь нас заверили, что «полка» есть, однако нюанс в том, что действует она только в «Ночь библиотек» (ее проводят осенью, обычно 15 сентября).
Битлз-клуб «Чердачок» (ул. Октябрьская 11). Установленный здесь когда-то Movabox с литературой на белорусском языке больше не имеет поступлений. Поэтому после того, как разберут оставшиеся книги, полка для буккроссинга перестанет функционировать.
Похожая судьба постигла и вторую точку с белорусскоязычными изданиями в кофейне «Кекс». Книжки только разбирали, а взамен пополнений не делали. Так что посетителям этого заведения — любителям уединиться с книжкой и чашечкой кофе стоит носить любимое чтиво с собой.
Кофейни Smile Coffee. В двух кафе (на проспекте Фрунзе, 8 и в ТЦ Green) разместили полки для буккроссинга, но чтобы мотивировать посетителей к книжным обменам, установили дополнительные правила. Взять книгу можно лишь, оставив взамен какую-то другую, или за неимением ее нужно купить напиток.
Музей-усадьба Ильи Репина «Здравнево». Недавно здесь открылся проект «Экобуккроссинг». Его авторы, проводя аналогию с практикой окольцовывания птиц для отслеживания их перемещения, изначально планировали, что книги будут размещены на полках прямо на деревьях. Но из-за вопроса с сохранностью шкаф с книгами установили в одном из помещений.
Прогулки на свежем воздухе по живописным окрестностям усадьбы можно совместить с «Коронацией» Акунина, «Путем волшебника» Робина Шарма, комиксом «Кафка для начинающих». В числе других отобранных сотрудниками изданий они были «отпущены на свободу» 20 мая.
Стоит иметь в виду, что понадобится оплатить посещение территории усадьбы (1 рубль), а вот в сам музей, чтобы взять книгу, идти не понадобится. По телефону 8 0212 29-16-73 с 10.00 до 16.00 можно уточнить ассортимент книг. Организаторы проекта надеются, что каждый гость взамен привезет что-то интересное из своей домашней библиотеки.
В связи с неудачным опытом работы некоторых точек книгообмена в нашем городе стало любопытно, что думает по этому поводу автор идеи экобуккроссинга Юлия Пуховицкая:
— Мне кажется, в Витебске книгообмену не хватает рекламы и информационной поддержки. Обычно просто ставят шкаф и ждут, что кто-то что-то принесет. Мы постараемся убедить людей не только брать, но и приносить книги. И обязательно регистрировать их путь на специальном сайте.
Да, незарегистрированных полок много и, насколько я знаю, они пользуются популярностью. Например, лично меня вдохновил книжный шкаф в Лепельском районном краеведческом музее, который является «безопасной полкой». Такой же площадкой для книгообмена стал музей Владимира Короткевича в Орше с обменным фондом в более 1000 изданий. Некоторые из них побывали в России, странах Балтии, Польше, Таиланде и США.
Проверить, есть ли поблизости с вами «безопасная полка», можно по
Что читаем?
Мы решили провести мини-опрос среди молодежи в Витебске, и несколько девушек согласились рассказать о своих книжных предпочтениях.
Так, историка Анастасию привлекает американская и английская литература прошлого века:
— В моем списке к прочтению много книг: от «Американской трагедии» Драйзера до «Бог как иллюзия» Докинза. Из последнего прочитанного зацепило произведение Дэниел Киз «Цветы для Элджернона». «Коллекционер» Джона Фаулза значится во всех списках к прочтению, но меня эта книга разозлила, и я ненавидела главного героя, хотя ничего подобного в жизни не читала, уникальный сюжет. Рекомендую роман Бернхарда Шлинка «Чтец» — сильная история, невозможно не переживать за ее главных героев.
Магистрантка Анна, напротив, предпочитает русскую классику:
— К примеру, «Войну и мир» Льва Толстого. Люблю особый философский подход в произведениях Достоевского и Тургенева. Особенно выделяю «Повесть о братьях Тургеневых» Анатолия Виноградова. К нему добавлю отличный роман «Осуждение Паганини», где описывается жизнь и творчество пианиста. Могу читать Гоголя, мистика окружает почти каждое слово в его рукописях, но не могу сказать, что в восторге от него. Из зарубежной литературы люблю читать Ричарда Олдингтона. «Три Дюма» Андре Моруа — также потрясающее произведение.
Менеджер по туризму Адрианна:
— Сейчас читаю сборник новелл Стефана Цвейга, а до этого — Рэя Брэдбери. Предпочитаю антиутопию, на романы у меня табу.
Кстати, девушка познакомилась с буккроссингом, когда он функционировал в ВГУ, и считает идею книгообмена прекрасной задумкой.
Социальный педагог Анастасия среди любимых авторов называет Акунина, Ремарка, хорошо относится к стихам Маяковского, Ахматовой, Есенина и современных авторов, в частности — Эрнесто Заткнитесь. Но советует произведения другой направленности:
— Я была бы рада, если бы родители прочли «Педагогическую поэму» Макаренко, произведения Альберта Лиханова, особенно его «Никто», также «Класс коррекции» Екатерины Мурашовой.
А вы знаете еще места, где устроены полки свободного книгообмена в Витебске? Помогите развитию этой многообещающей идеи и поделитесь со всеми адресами в комментариях. А также будет любопытно узнать, что вы любите читать и что порекомендуете другим.
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Если у вас дома есть книги, которые скучают в шкафу, и вы хотите ими поделиться, то можно подарить им вторую жизнь, оставив их в определенном общественном месте или...
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