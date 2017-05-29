Симоньян прокомментировала обвинения Макрона в адрес Sputnik и RT

МИНСК, 30 мая — Sputnik. Главный редактор телеканала RT и Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, который обвинил в клевете эти СМИ.

"Если следовать логике Макрона, то все мейнстримовские СМИ надо высылать из России", — написала Симоньян в своем Twitter .

Также в эфире телеканала "Россия 1" она отметила, что следуя логике Макрона из России также нужно удалить западные СМИ, которые "абсолютно всегда против Путина и всегда агитируют за российскую оппозицию, тем самым, безусловно, пытаясь вмешиваться в наши выборы".

Симоньян подчеркнула, что в то время, когда во Франции был объявлен "день тишины" перед выборами, многие местные издания нарушали это правило.

"Мы пытались сохранять хоть какую-то взвешенность, и за это нас заклеймили пропагандой", — сказала главред RT и Sputnik.

Ранее штаб Макрона обвинил Sputnik и RT в распространении фейковых новостей, в частности, информации о наличии у тогда еще кандидата в президенты офшорного счета на Багамах. Sputnik назвал эти обвинения ложными. В свою очередь телеканал RT сообщил, что будет подавать в суд на представителей штаба Макрона.