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Симоньян прокомментировала обвинения Макрона в адрес Sputnik и RT

30.05.2017 08:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мая — Sputnik. Главный редактор телеканала RT и Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, который обвинил в клевете эти СМИ.

"Если следовать логике Макрона, то все мейнстримовские СМИ надо высылать из России", — написала Симоньян в своем Twitter.

Также в эфире телеканала "Россия 1" она отметила, что следуя логике Макрона из России также нужно удалить западные СМИ, которые "абсолютно всегда против Путина и всегда агитируют за российскую оппозицию, тем самым, безусловно, пытаясь вмешиваться в наши выборы".

Симоньян подчеркнула, что в то время, когда во Франции был объявлен "день тишины" перед выборами, многие местные издания нарушали это правило.

"Мы пытались сохранять хоть какую-то взвешенность, и за это нас заклеймили пропагандой", — сказала главред RT и Sputnik.

Ранее штаб Макрона обвинил Sputnik и RT в распространении фейковых новостей, в частности, информации о наличии у тогда еще кандидата в президенты офшорного счета на Багамах. Sputnik назвал эти обвинения ложными. В свою очередь телеканал RT сообщил, что будет подавать в суд на представителей штаба Макрона.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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МИНСК, 30 мая — Sputnik. Главный редактор телеканала RT и Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, который обвинил...

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