ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Последний звонок и трезвый день 30 мая

30.05.2017 08:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 мая — Sputnik. Белорусские школьники сегодня прощаются с партой: по всей республике пройдут торжественные линейки, на которых прозвенит последний звонок.

Последний звонок и трезвый день 30 мая
© Sputnik / Виктор Толочко
Выпускные вечера пройдут в большинстве школ 10 июня

Традиционно в этот день в Беларуси проходит День трезвости: местные власти приняли решение ограничить продажу алкоголя, от пива до крепких напитков, чтобы избежать неприятных инцидентов в этот праздничный день. Кстати, аналогичный запрет будет действовать и 10 июня — в день проведения выпускных вечеров.

Для 57 тысяч 11-классников и 87 тысяч девятиклассников начнется жаркая экзаменационная пора.

Уже 1 июня закончится регистрация на ЦТ, а 12 июня в Беларуси пройдет первое централизованное тестирование — по белорусскому языку. Кстати Министерство образования Беларуси установило, какие минимальные баллы по централизованному тестированию нужно в нынешнем году набрать абитуриентам, чтобы их отметки считались удовлетворительными. А прием документов в белорусские вузы начнется в июле и в большинстве университетов продлится до 6 августа 2017 года.

Календарь проведения централизованного тестирования (ЦТ) в 2017 году смотрите в инфографике Sputnik>>

Остальные выпускники отправятся на каникулы. В 2017 году государство выделило на оздоровительную кампанию около 40 миллионов рублей, путевки в детские лагеря получит около 360 тысяч школьников.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30 мая "последний звонок" прозвенит по всей Беларуси для 144 тысяч выпускников: школы покинут более 57 тысяч 11-классников и 87 тысяч девятиклассников.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Волшебство без Хогвартса. Где и как в Витебске можно отправить книгу в "кругосветку"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика