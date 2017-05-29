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Последний звонок и трезвый день 30 мая
30.05.2017 08:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мая — Sputnik. Белорусские школьники сегодня прощаются с партой: по всей республике пройдут торжественные линейки, на которых прозвенит последний звонок.
© Sputnik / Виктор Толочко
Традиционно в этот день в Беларуси проходит День трезвости: местные власти приняли решение ограничить продажу алкоголя, от пива до крепких напитков, чтобы избежать неприятных инцидентов в этот праздничный день. Кстати, аналогичный запрет будет действовать и 10 июня — в день проведения выпускных вечеров.
Для 57 тысяч 11-классников и 87 тысяч девятиклассников начнется жаркая экзаменационная пора.
Уже 1 июня закончится регистрация на ЦТ, а 12 июня в Беларуси пройдет первое централизованное тестирование — по белорусскому языку. Кстати Министерство образования Беларуси установило, какие
Остальные выпускники отправятся на каникулы. В 2017 году государство выделило на оздоровительную кампанию около 40 миллионов рублей, путевки в детские лагеря получит около 360 тысяч школьников.
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30 мая "последний звонок" прозвенит по всей Беларуси для 144 тысяч выпускников: школы покинут более 57 тысяч 11-классников и 87 тысяч девятиклассников.
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