Последний звонок и трезвый день 30 мая

МИНСК, 30 мая — Sputnik. Белорусские школьники сегодня прощаются с партой: по всей республике пройдут торжественные линейки, на которых прозвенит последний звонок.



© Sputnik / Виктор Толочко Выпускные вечера пройдут в большинстве школ 10 июня

Традиционно в этот день в Беларуси проходит День трезвости: местные власти приняли решение ограничить продажу алкоголя, от пива до крепких напитков, чтобы избежать неприятных инцидентов в этот праздничный день. Кстати, аналогичный запрет будет действовать и 10 июня — в день проведения выпускных вечеров.

Для 57 тысяч 11-классников и 87 тысяч девятиклассников начнется жаркая экзаменационная пора.

Уже 1 июня закончится регистрация на ЦТ, а 12 июня в Беларуси пройдет первое централизованное тестирование — по белорусскому языку. Кстати Министерство образования Беларуси установило, какие минимальные баллы по централизованному тестированию нужно в нынешнем году набрать абитуриентам, чтобы их отметки считались удовлетворительными. А прием документов в белорусские вузы начнется в июле и в большинстве университетов продлится до 6 августа 2017 года.

Календарь проведения централизованного тестирования (ЦТ) в 2017 году смотрите в инфографике Sputnik>>

Остальные выпускники отправятся на каникулы. В 2017 году государство выделило на оздоровительную кампанию около 40 миллионов рублей, путевки в детские лагеря получит около 360 тысяч школьников.

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