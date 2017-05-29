В Беларуси хотят, чтобы сирийские дети отдохнули от войны

МИНСК, 30 мая – Sputnik. Объединение "Сирийская община", в состав которого входят около 1500 представителей сирийской диаспоры, готово оказать всю необходимую помощь детям, которые приедут на отдых в Беларусь, сообщил Sputnik руководитель объединения Юссеф Недал Амин.



© Sputnik/ Виталий Чуясов Сирийские дети приедут на оздоровление в лагерь "Зубренок"

Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее подписал распоряжение о том, чтобы сирийские дети отдохнули в Беларуси на базе Национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок" и детского оздоровительного лагеря "Родничок" филиала "Минская городская телефонная сеть" РУП "Белтелеком". Директор "Зубренка" Надежда Онуфриева рассказала Sputnik, что с ребятами, кроме педагогов и психологов, будут работать волонтеры – представители сирийской диаспоры в Беларуси.

Юссеф Недал Амин заметил: пока к нему не обращались за помощью сотрудники лагерей. Тем не менее, в случае необходимости его организация готова оказать помощь.

"К нам пока не обращались, но мы готовы оказать всяческую помощь. Мы обязаны это сделать", – заметил он.

В Сирии происходит отбор кандидатур ребят. По словам собеседника Sputnik, этим занимается местное министерство здравоохранения. Выберут детей, которые потеряли в результате военных действий одного или двоих родителей, а также получили увечья.

По словам собеседника Sputnik, организация отдыха для сирийских детей, которые в своем юном возрасте познали ужасы войны, – оптимальный вариант помощи сирийскому народу. Он пожелал, чтобы такие акции в Беларуси проводились на регулярной основе.



© Sputnik Владимир Астапкович Вожатые-переводчики и еда без свинины: в Беларуси ждут сирийских детей

" Это дети войны. Они просто хотят отдохнуть и немного увидеть мир. У нас в Сирии половина – пустыня, половина – зелень. Надо показать им озера, зелень, потому что они не видели этого. Больше ничего им не нужно. Только пообщаться с детьми из Беларуси", – сказал Юссеф Недал Амин.

Он заметил: в Сирии очень любят Беларусь. О республике там только положительно отзываются, отмечая, что в Беларуси спокойно и мирно. Поэтому сирийские дети только рады приехать в нашу страну, резюмировал глава сирийской общины.

Объединение "Сирийская община" действует в Беларуси с 1997 года. Одно из главных направлений его деятельности – благотворительность в отношении беженцев из Сирии. Им оказывается финансовая помощь и содействие в поиске работы и жилья в республике.