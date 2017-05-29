ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси хотят, чтобы сирийские дети отдохнули от войны

30.05.2017 09:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 мая – Sputnik. Объединение "Сирийская община", в состав которого входят около 1500 представителей сирийской диаспоры, готово оказать всю необходимую помощь детям, которые приедут на отдых в Беларусь, сообщил Sputnik руководитель объединения Юссеф Недал Амин.

В Беларуси хотят, чтобы сирийские дети отдохнули от войны
© Sputnik/ Виталий Чуясов
Сирийские дети приедут на оздоровление в лагерь "Зубренок"

Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее подписал распоряжение о том, чтобы сирийские дети отдохнули в Беларуси на базе Национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок" и детского оздоровительного лагеря "Родничок" филиала "Минская городская телефонная сеть" РУП "Белтелеком". Директор "Зубренка" Надежда Онуфриева рассказала Sputnik, что с ребятами, кроме педагогов и психологов, будут работать волонтеры – представители сирийской диаспоры в Беларуси.

Юссеф Недал Амин заметил: пока к нему не обращались за помощью сотрудники лагерей. Тем не менее, в случае необходимости его организация готова оказать помощь. 

"К нам пока не обращались, но мы готовы оказать всяческую помощь. Мы обязаны это сделать", – заметил он.

В Сирии происходит отбор кандидатур ребят. По словам собеседника Sputnik, этим занимается местное министерство здравоохранения. Выберут детей, которые потеряли в результате военных действий одного или двоих родителей, а также получили увечья.

По словам собеседника Sputnik, организация отдыха для сирийских детей, которые в своем юном возрасте познали ужасы войны, – оптимальный вариант помощи сирийскому народу. Он пожелал, чтобы такие акции в Беларуси проводились на регулярной основе.

В Беларуси хотят, чтобы сирийские дети отдохнули от войны
© Sputnik Владимир Астапкович
Вожатые-переводчики и еда без свинины: в Беларуси ждут сирийских детей

" Это дети войны. Они просто хотят отдохнуть и немного увидеть мир. У нас в Сирии половина – пустыня, половина – зелень. Надо показать им озера, зелень, потому что они не видели этого. Больше ничего им не нужно. Только пообщаться с детьми из Беларуси", – сказал Юссеф Недал Амин.

Он заметил: в Сирии очень любят Беларусь. О республике там только положительно отзываются, отмечая, что в Беларуси спокойно и мирно. Поэтому сирийские дети только рады приехать в нашу страну, резюмировал глава сирийской общины.

Объединение "Сирийская община" действует в Беларуси с 1997 года. Одно из главных направлений его деятельности – благотворительность в отношении беженцев из Сирии. Им оказывается финансовая помощь и содействие в поиске работы и жилья в республике.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Сирии уже проходит отбор кандидатур ребят, которые отправятся на отдых в Беларусь. Местное министерство здравоохранения остановит свой выбор на наиболее...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Симоньян прокомментировала обвинения Макрона в адрес Sputnik и RT
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика