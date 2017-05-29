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Последний звонок сегодня прозвенит для 57 тысяч 11-классников по всей стране
30.05.2017 09:18 — Новости Общества | Tut.by
Сегодня во всех школах страны прозвенят последние звонки. Более 57 тысяч парней и девушек, которые в этом году оканчивают 11 классов, совсем скоро начнут сдавать выпускные экзамены. Ну а пока — линейка!
Со школами, гимназиями и лицеями нынешней весной навсегда прощаются 57 256 ребят. В 2016-м их было практически столько же — 57 400.
Итоговые изложения, параграфы, контрольные — все это пролетит незаметно, и уже 9 и 10 июня 11-классников
Ну а 12 июня — ЦТ. Традиционно первыми писать задания будут те, кто захотел сдавать белорусский язык. 14-го — русский.
Специально для абитуриентов и их родителей мы составили календарь нынешней вступительной кампании. Даты тестирования и вступительных экзаменов, график подачи документов в вузы и ссузы — и еще много чего важного можно посмотреть
В вузы на бюджет на «очку» и «заочку» в этом году планируют набрать 27,1 тысячи абитуриентов. Всего же институты, университеты, академии и вузы пополнит 58 тысяч новых студентов.
— В этом году впервые для ЦТ ввели три резервных дня, поэтому сроки приема документов немного изменятся, —
Вступительная кампания закончится 6 августа.
Также напомним, что в дни последних звонков и выпускных в стране ограничивают продажу спиртного и пива.
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Сегодня во всех школах страны прозвенят последние звонки. Более 57 тысяч парней и девушек, которые в этом году оканчивают 11 классов, совсем скоро начнут сдавать...
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