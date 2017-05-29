ГОМЕЛЬ, 30 мая – Sputnik. Судебные разбирательства по делу обвиненных в недостаче 205 работников "Милкавиты" начнутся сегодня в Гомеле,защищать интересы практически всех ответчиков будут юристы областного объединения профсоюзов. Sputnik узнал, на что надеются стороны конфликта.



© Sputnik / Мария Амелина Суды по "Милкавите" будут выездными из-за большого числа ответчиков

Крупную недостачу на предприятии выявили в ходе февральской инвентаризации. Проверка показала отсутствие в цехе цельномолочной продукции №1 сырья на 141 533 рублей. Больше всего не досчитались обезжиренного молока – почти 500 тонн (в сутки завод принимает в переработку 450 тонн молока – Sputnik).

Каждому, кто работал на предприятии в период образования недостачи, от начальника до уборщиц, предложили указать причины отсутствия сырья в объяснительных записках. Практически все, как под копирку, написали, что ничего пояснить по данному факту не могут. Администрация отреагировала жестко – подала на 205 своих работников суд. Сумма взыскания по каждому пропорциональна отработанному времени и варьируется от 169 до 1172 рублей.

Виктория Филимонцева, мастер цеха, работает на заводе два с половиной года и искренне не понимает, как такое могло случиться.

"Истец указал, что на три месяца с нашей стороны был утрачен контроль. Это не так. Коллектив выполнял свои должностные обязанности так же добросовестно, как и прежде. Поэтому мы не можем понять, куда делось такое количество молока", – возмущается Виктория Филимонцева.

У инженера по эксплуатации и ремонту оборудования Александра Крючкова стаж работы на "Милкавите" восемь лет. Говорит, участок, который он обслуживает, не имеет отношения к недостающему сырью.

"Речь идет о пятистах тоннах обезжиренного молока, но наш участок никак с ним не взаимодействует. Я тоже получил повестку, с меня хотят удержать 780 рублей. Уверен, что суд разберется, а поможет ему в этом адвокат из Федерации профсоюзов", – убежден Александр Крючков.

Что произошло на самом деле с сырьем – неизвестно. Внутреннее расследование результатов не дало. В заводских кулуарах одни говорят о халатности, мол, где-то была утечка, которую вовремя не заметили, другие сетуют на приписки.

"Не обратиться в суд мы не могли. Нас все равно заставили бы это сделать холдинг или прокуратура. Дело в том, что "Милкавита" – государственное предприятие. Частник мог бы перекрыть недостачу за счет прибыли, мы себе это позволить не можем", – прокомментировал причины появления иска главный инженер завода Виталий Никулин.

На предприятии действует коллективный договор о материальной ответственности. При приеме на работу его подписывает каждый заводчанин. Не подписать нельзя.

"Молоко, принятое в переработку, нельзя разграничить, поэтому за него отвечают все. Если где-то проливается, надо сигнализировать, а не проходить мимо. Это касается и уборщицы, которая, увидев молочную лужу в цехе, должна сказать о ней хотя бы мастеру смены", – объяснил главный инженер.

Степень виновности или невиновности каждого из 205 работников будет устанавливаться индивидуально. Представлять интересы в суде большинства ответчиков будут юристы областного объединения профсоюзов. Опыт участия в подобных спорах у них есть. Например, дело Гомельского жирового комбината, когда наниматель потребовал с 34 работников возместить 75 тысяч рублей. Большинство исков предприятия суд не удовлетворил, и работников освободили от выплат.

Чтобы снять в трудовом коллективе напряжение, на "Милкавите" открыли юридическую приемную. Два дня с работниками общались профессиональные юристы. По их словам, решать подобные вопросы в судебном порядке – нормальная практика. Особенность нынешнего процесса лишь в рекордном числе ответчиков.

Первое заседание суда пройдет сегодня в актовом зале завода.