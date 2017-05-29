Фотофакт: на Немиге зажгли свечи в память о погибших 18 лет назад

МИНСК, 30 мая — Sputnik. Трагедию 18-летней давности, когда в давке в переходе на станции метро "Немига" погибли более 50 человек, вспоминают сегодня в Минске.

Как передает корреспондент Sputnik, во вторник утром родственники и близкие погибших зажгли лампадки и расставили их на ступеньках перехода станции метро, где случилась трагедия. Количество лампадок соответствует количеству погибших воскресным вечером 30 мая 18 лет назад.

Как рассказала женщина, которая зажгла лампаду сегодня на Немиге, в ближайшее время к памятному знаку, который установлен на месте гибели, скоро привезут цветы.

"Прошло столько лет, а боль от той утраты и страшной трагедии до сих пор в наших сердцах", — сказала она.



© Sputnik / Анна Нефедова Женщина зажигает лампадку в переходе станции метро "Немига"

18 лет назад во время давки на "Немиге"погибли 53 человека, около 150 получили ранения. Большинство жертв — молодые люди 14-20 лет. Во время массового мероприятия начался ливень, и люди побежали прятаться в метрополитен, в переходе которого и случилась давка.