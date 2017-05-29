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Военные Беларуси участвуют в сборе руководящего состава антитеррористических подразделений СНГ
30.05.2017 09:18 — Новости Общества | БелТА
30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные Беларуси участвуют в сборе руководящего состава антитеррористических подразделений органов безопасности и специальных служб стран - участниц Содружества Независимых Государств. Такая информация размещена на сайте Минобороны, сообщает БЕЛТА.
В проведении мероприятия принимает участие делегация Вооруженных Сил Беларуси во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил - первым заместителем министра обороны Олегом Белоконевым.
Сбор проходит с 30 мая по 2 июня в Душанбе (Таджикистан).-0-
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В проведении мероприятия принимает участие делегация Вооруженных Сил Беларуси во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил - первым заместителем...
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