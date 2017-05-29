Военные Беларуси участвуют в сборе руководящего состава антитеррористических подразделений СНГ

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные Беларуси участвуют в сборе руководящего состава антитеррористических подразделений органов безопасности и специальных служб стран - участниц Содружества Независимых Государств. Такая информация размещена на сайте Минобороны, сообщает БЕЛТА.

В проведении мероприятия принимает участие делегация Вооруженных Сил Беларуси во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил - первым заместителем министра обороны Олегом Белоконевым.

Сбор проходит с 30 мая по 2 июня в Душанбе (Таджикистан).-0-