30 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Молочные продукты бренда "Савушкин" изменили дизайн упаковки, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по связям с общественностью ОАО "Савушкин продукт" Елена Бабкина.

Полный редизайн упаковки коснулся традиционной группы молочных продуктов и сыров под этой торговой маркой. При этом новый дизайн сохранил преемственность с предыдущим. По-прежнему на упаковке присутствуют луг, дом, деревья и коровы. В дополнение к ним появилась молочная река, которая акцентирует внимание на натуральности продукции, производимой всегда из свежего молока.

Четкая цветовая градация значительно облегчает навигацию потребителей в жировой линейке продукции. Так, в категории "кефиры", которые воспринимаются потребителями только в зеленых тонах, жирность будет представлена различными оттенками зеленого.

В твороге "Нежном" жирность будет варьировать в синих тонах. Например, голубой цвет обозначает 0% жирности, синий - 5%.

В остальных категориях молочной продукции жирность будет различаться по цветам следующим образом: низкожирные - голубые, средний жир - зеленые, высокий жир - красные.

В 2012 году уже был проведен редизайн бренда "Савушкин" вместе с логотипом компании. Однако с расширением ассортимента в существующей дизайн-концепции потребителю стало сложнее найти на полке нужный ему продукт, быстро определив его жировой ряд. Следовательно, на совершение покупки тратилось больше времени. Это и стало основной причиной для обновления дизайна. Новый образ упаковки бренда никак не отразился на его позиционировании - "Всегда из свежего молока", что полностью отражает политику компании, которая выпускает исключительно натуральные молочные продукты без применения консервантов.

"Наша компания идет в ногу со временем. Совершенствуя маркетинговые коммуникации, мы стремимся соответствовать запросам потребителя и говорить с ним на одном языке. Именно поэтому была поставлена задача создать максимально продуманный дизайн упаковки бренда "Савушкин", сохранив преемственность с действующим, - прокомментировала изменения начальник управления маркетинга и дизайна ОАО "Савушкин продукт" Елена Васенкова. - Для потребителя сегодня важно, чтобы дизайн был максимально информативен, привлекал внимание и позволял с легкостью ориентироваться как в ассортиментном, так и в жировом ряду. Мы уверены, что новый дизайн традиционной молочной продукции не только позволит выделиться нашей продукции на полке, но и значительно сократит время, которое нужно потребителю для качественного совершения покупки".

Натуральные молочные продукты "Савушкин" в новой упаковке планомерно начали поступать на рынок. В середине июля обновится и образ линейки сыров компании, выпускаемых под брендом "Савушкин". Планируется, что к концу третьего квартала перевод продукции в новый дизайн будет полностью завершен.

Сегодня "Савушкин" объединяет самый широкий ассортимент традиционных молочных продуктов (молоко, кефир, сметана, классический, мягкий и зерненый творог), который постоянно дополняется, исходя из потребительских предпочтений и требований рынка.-0-