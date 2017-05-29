Мингорисполком и облисполкомы проведут 3 июня прямые телефонные линии

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облисполкомы и Мингорисполком проведут 3 июня прямые телефонные линии, сообщает БЕЛТА.

Так, телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут в субботу заместитель председателя Брестского облисполкома Саковский Виктор Евгеньевич (80162213121), первый заместитель председателя Витебского облисполкома Гребнев Геннадий Иванович (80212222222), заместитель председателя Гомельского облисполкома Привалов Владимир Александрович (80232751237), заместитель председателя Гродненского облисполкома Дешко Владимир Иосифович (80152735644), управляющий делами Минского облисполкома Гуринович Владимир Александрович (80175004160), управляющий делами Могилевского облисполкома Воронин Григорий Александрович (80222501869), первый заместитель председателя Минского горисполкома Римашевский Федор Викторович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-