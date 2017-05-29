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Российские летчики примут участие в параде в День Независимости

30.05.2017 09:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мая — Sputnik. Российские летчики Западного военного округа примут участие в военном параде, который пройдет 3 июля в Минске, сообщил министр обороны Андрей Равков по итогам доклада президенту.

Российские летчики примут участие в параде в День Независимости
© Sputnik / Виктор Толочко
Минобороны: парад 3 июля пройдет по особому сценарию

В понедельник президент Лукашенко провел совещание о подготовке к проведению парада в День Независимости и призвал не экономить на его проведении. На встрече с президентом министр обороны Андрей Равков высказал мнение, что проведение парада имеет большое значение для военнослужащих нашей страны и широко поддерживается большинством населения.

По словам главы оборонного ведомства, в этом году сценарий проведения парада будет отличаться от привычного: увеличат число пеших коробок и коробок механизированной колоны. По предварительным подсчетам в параде примет участие примерно 220 единиц техники, среди которых будут и боевые бронированные машины Кайман и V1, мобильными зенитными и артиллерийскими комплексами. Представят на параде и эскадрилью из новых вертолетов Ми-8МТВ-5, приобретенных буквально накануне.

Российские летчики примут участие в параде в День Независимости
© Sputnik Александр Вильф
Лукашенко пообещал армии новые вертолеты Ми-8МТВ

"Гостями парада станут представители Западного военного округа России. На вертолетах КА-52, самолетах Су-27 и Су-34 они войдут в состав воздушного эшелона", — сказал Андрей Равков.

После парада часть техники останется в городе — горожане смогут подробно рассмотреть ее даже потрогать.

Министр обороны отметил, что, не смотря на изменения в традиционном сценарии парадных торжеств, бюджет мероприятия не будет увеличиваться и впишется в рамки "тех ассигнований, которые выделены вооруженным силам".

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Теги: Минск
 
 
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Представители Западного военного округа России войдут в состав воздушного эшелона парада на вертолетах КА-52 и самолетах Су-27 и Су-34.

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