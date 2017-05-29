В Витебске уже можно купить клубнику и черешню. Правда, они импортные, а ценники отпугивают многих покупателей. Белорусской картошки тоже еще нет. TUT.BY изучил цены на витаминную продукцию и ее ассортимент на Полоцком рынке накануне летнего сезона.



Клубнику пока предлагают только привозную — из Египта и Польши. Цены стартуют с 7 рублей и доходят до 9. Некоторые торговцы, чтобы не сильно шокировать покупателей, ставят ценник за полкило — 4,5 рубля.

Берут ягоду, по словам продавцов, не очень часто:

— Пока дорогая, конечно. Кто-то 100 граммов возьмет, кто полкило, редко кто сразу килограмм просит.





На вопрос, когда же будет в продаже своя ароматная ягода, продавцы затрудняются ответить:

— Ну может, чуть позже начнут подвозить клубнику из Бреста. А свою, витебскую, мы еще увидим нескоро: в этом году зима затянулась, 11 мая выпал снег. Наша клубника только зацвела. Может, и вообще урожая на нее не будет. Поздняя холодная весна, конечно, взвинтила цены.

Две новости для любителей черешни. Сразу хорошая — эта ягода уже есть на рынке, в Витебск ее привезли из Турции. И плохая: цена на товар кусается — 15 рублей за кг.

— Берут в основном по 200−300 граммов. Говорят, что покупают либо детям, либо больным.





Однако на наших глазах к одному из продавцов подошел мужчина и попросил взвесить килограмм черешни и столько же помидоров — самых дорогих на прилавке, за 4 рубля 30 копеек. «Эти помидоры у вас как домашние, брал в прошлый раз, очень понравились», — рассказал продавцу мужчина.

Картошка с родных полей тоже появится нескоро. А пока на Полоцком можно купить кило молодого картофеля из Азербайджана — за 2 рубля.

— В прошлом году в конце мая уже была своя картошка, ее привозили из Бреста. А в этом недавно холода только отступили, — объясняет продавец.

Помидоры в основном привозят из Польши и Турции, ценники на них — от 2,5 до 4,5 рубля. Огурцы стоят от 1 рубля 80 копеек до 2,5 рубля. Редис отдают за 1,5−1,8 рубля за пучок. Зелень многие продают на вес: 100 г укропа, петрушки, салата — полтора рубля, зеленого лука — рубль.





На рынке бывают и акции. Так, в одной из палаток мы нашли брестские огурцы и капусту — по 1 рублю 65 копеек и 97 копеек соответственно, а также помидоры по 3 рубля 70 копеек из Рудаково Витебского района. Дешевую и хорошую капусту здесь быстро разобрали.

По соседству от этой палатки капусту предлагали уже практически за двойную цену — за 1 рубль 80 копеек. Но ее хозяйки брали тоже охотно, тем более что продавец умело нахваливала товар:

— Капуста из Украины. Смотрите, какие тоненькие прожилочки. Из нее получатся отличные голубцы, фарш хорошо завернется!