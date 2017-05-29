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Начало занятий в 9.00 позволит школьникам включиться в работу с первого урока - мнение

30.05.2017 10:34 — Новости Общества | БелТА  
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30 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Начало занятий в 9 часов позволит школьникам получить полноценный сон и отдых, настроиться и включиться в работу с первого урока. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказала мать троих детей из Гомеля Светлана Хозей.

"В более позднем начале школьных занятий много положительных моментов, которые благоприятно скажутся и на здоровье, и на настроении детей, и на самом учебном процессе, - считает многодетная мать. - Дополнительный час сна, особенно осенью и зимой, когда световой день короткий, придаст сил и энергии школьникам".

По мнению собеседницы, от недосыпания ребенок быстрее устает, теряет работоспособность, что сказывается на успеваемости. "В расписании занятий дочери-школьницы зачастую первым уроком стоят математика, языки. Чтобы качественно усвоить материал, необходимо сконцентрировать внимание, а это сложно сделать, когда все мысли о сне", - сказала Светлана Хозей.

По ее мнению, еще один положительный момент заключается в том, что начало занятий в 9 утра даст достаточный запас времени ребенку настроиться на рабочий лад, сделать утреннюю гимнастику и получить полноценный завтрак.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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