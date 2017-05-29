Поступление в ссузы: проходные баллы в колледжи Минска

Прием документов для получения среднего специального образования начнется в Беларуси 20 июля — в эти дни заявку на обучение в колледжах будут подавать как выпускники девятых, так и одиннадцатых классов. Sputnik изучил проходные баллы в некоторые колледжи Минска.

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Архитектурно-строительные специальности

В Минский государственный архитектурно-строительный колледж после девяти классов обучения конкурс достигает 1,8 человека на место — на платную специальность "архитектура жилых и общественных зданий". Проходной балл на нее составляет 13,5 — это средний балл плюс внутренний экзамен за рисунок.

На специальность "дизайн" в МГАСК конкурс составляет 1,6 человека на место, проходной балл с учетом экзамена по специальности составляет 24,2 — также на платную форму обучения.

После 11 классов самый высокий конкурс — на ПГС (промышленное и гражданское строительство), на платное он составляет 2,8 человека на место при проходном балле в 7,7. На бюджетную форму обучения конкурс составляет 1,4 человека, а проходной балл — 8,6.

Стоимость обучения на дневном обучении в архитектурно-строительном колледже Минска составляет 1600 рублей для белорусских граждан за семестр.

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Автомобилестроение и машиностроение

В автомеханическом колледже на обучение после базового образования самый высокий конкурс — на специальность "автосервис": за бюджетное обучение здесь борются 1,7 человека на место, а проходной балл составляет 4,6.

На "автомобилестроение" в том же ссузе конкурс составляет 1,2 человека, проходной балл — 7,2. Самый низкий конкурс и проходной балл — на платную специальность "техническая эксплуатация автомобилей": конкурс здесь составляет 0,96 человека на место, а проходной балл — 3,3.

После 11 классов в автомеханический колледж Минска сложнее всего поступить на специальность "автосервис" — конкурс составляет 1,3 человека на место, проходной балл — 6,3. Стоимость обучения на всех специальностях в автомеханическом равняется 165,88 рубля за месяц обучения на дневной форме.

В машиностроительном колледже Минска после девяти классов самый высокий конкурс на "технологию машиностроения" — 1,3 человека на место, проходной балл — 5,5. Выше проходные баллы на "двигатели внутреннего сгорания" (6,6 баллов) и "технологическое оборудование машиностроительного производства" (6 баллов).

После 11 классов на специальность "двигатели внутреннего сгорания" проходной балл составляет 8,1, конкурс — 1,1. На "технологию машиностроения" аналогичный конкурс, проходной балл — 7,5.

У этих и иных специальностей колледжа есть заочные отделения. Стоимость отделения на дневном — 125 рублей в месяц, заочном — 38 рублей в месяц.

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Политехнический колледж

В политехнический колледж (филиал БНТУ) после девяти классов можно поступить также как на бюджетные, так и на платные специальности. Самый высокий конкурс для девятиклассников — на "монтаж и эксплуатацию электрооборудования" (1,97 человека на место), проходной балл на нее составляет 7,6.

На "электронику механических транспортных средств" конкурс на бюджет составляет 1,8 человека на место, проходной балл — 7,3. На "микроэлектронику" конкурс равняется 1,56 человека, проходной балл — 7,1.

После 11 классов на "технологию машиностроения" проходной балл составляет 120 — по результатам двух ЦТ и аттестата. Конкурс — 2,27 человека на место.

На остальных специальностях в политехническом колледже после 11 классов абитуриенты принимаются на основе конкурса аттестатов, то есть ЦТ сдавать не надо.

Стоимость платного обучения в политехническом колледже Минска — 135 рублей в месяц на очном и 47 рублей на заочном.

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Радиотехника и электроника

В Минский радиотехнический колледж (филиал БГУИР) среди девятиклассников самый высокий конкурс на "программное обеспечение информационных технологий" — 2,8 человека на место. Проходной балл на эту специальность буквально "зашкаливает" — 9,6.

На "программируемые мобильные системы" конкурс равняется 2,7, а проходной балл на бюджет — 9,2. Проходные на "микро- и наноэлектронные технологи и системы" составляют 8,5, а конкурс — 1,8 человека на место.

После 11 классов в радиотехнический колледж берут на основе аттестата и централизованного тестирования. Самый высокий конкурс — среди тех, кто хочет стать техниками-программистами: 1,9 человека на бюджетную форму и 3,4 на место на платной форме обучения.

В Минский государственный колледж электроники конкурс составляет от 1,4 человека на место по ряду специальностей ("монтаж и эксплуатация электрооборудования", "автоматизация технологических процессов и производств") до 1,2 человека на место на специальности "мехатроника" — на все специальности берут девятиклассников. Проходные баллы колледж не публикует.

Торговля: товароведы и бухгалтера

Проходные баллы в Минский торговый колледж достаточно высокие: на "бухгалтерский учет" он равняется 8,8 балла, на "производство продукции и организация общественного питания" — 8,6 балла. Есть и исключительно платная специальность — "правоведение", на нее нужно минимум 7,7 балла в аттестате.

После 11 классов наибольший проходной балл здесь — на "товароведение", где значение равняется девяти баллам при конкурсе в 1,5 человека на место. На "производство продукции и организацию общественного питания" проходной балл равняется 8,7.

Стоимость обучения в Минском торговом колледже равняется 1322,5 рублям за год на очном отделении и 452,5 рублям на заочном.

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Юридический колледж

Среди минских ссузов самый высокий проходной балл — в юридическом колледже при БГУ. После девяти классов на "правоведение" проходной балл здесь составляет 9,6, а конкурс — 5,4 человека на место. На платное тоже высокие проходные баллы — 8,7.

После 11 классов на бюджетное правоведение конкурс достигает 10,9 человека на место, при проходном балле в 26 (на основе ЦТ и аттестата).

Стоимость учебы в юридическом колледже БГУ составляет 1572 рубля в год, на заочном отделении — 422,7 рубля.

Полную информацию о конкурсах и проходных баллах в колледжах Минска вы можете узнавать на сайтах средних специальных учебных заведений.