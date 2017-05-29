Мясникович: Беларусь может выступить площадкой для IT-сотрудничества стран ЦЕИ

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь может выступить площадкой для IT-сотрудничества стран ЦЕИ. Такое мнение высказал председатель Совета Республики Михаил Мясникович сегодня на заседании Парламентского комитета Центрально-Европейской инициативы в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не могу не затронуть актуальную сегодня в мире тему цифровой трансформации. Беларусь может выступить площадкой, интеллектуальным полигоном для сотрудничества партнеров ЦЕИ в IT-индустрии. У нас есть для этого опыт и знания", - сказал спикер.

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