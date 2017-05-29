|
Мясникович: Беларусь может выступить площадкой для IT-сотрудничества стран ЦЕИ
30.05.2017 11:07 — Новости Общества | БелТА
30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь может выступить площадкой для IT-сотрудничества стран ЦЕИ. Такое мнение высказал председатель Совета Республики Михаил Мясникович сегодня на заседании Парламентского комитета Центрально-Европейской инициативы в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
"Не могу не затронуть актуальную сегодня в мире тему цифровой трансформации. Беларусь может выступить площадкой, интеллектуальным полигоном для сотрудничества партнеров ЦЕИ в IT-индустрии. У нас есть для этого опыт и знания", - сказал спикер.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Не могу не затронуть актуальную сегодня в мире тему цифровой трансформации. Беларусь может выступить площадкой, интеллектуальным полигоном для сотрудничества...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии