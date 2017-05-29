Один из первых священников-поляков в Беларуси покинул страну после 28 лет служения

После 28 лет служения Беларусь покинул ксендз Славомир Ласковский — один из первых священников-поляков в нашей стране, прибывший сюда еще до распада Советского Союза.



Славомир Ласковский во время последней мессы в Гомеле. Фото: katolik-gomel.by

28 мая после 28 лет служения в Беларуси страну покинул настоятель гомельского католического прихода Рождества Божьей Матери ксендз Славомир Ласковский. В интервью сайту katolik-gomel.by отец Славомир объяснил, что принял это решение после того, как 5 лет назад ему отказали в получении белорусского гражданства.

— Я искал волю Бога и подавал просьбу на получение белорусского гражданства, но пять лет назад президент отказал мне в этом, и тогда я решил, что это тоже действие Господа Бога и я должен двигаться дальше. Во-вторых, каждый из нас имеет свои ограничения, я тоже, и, мне кажется, я уже ничего не имею, что мог бы дать своим прихожанам. Я не хочу быть препятствием для них. Я надеюсь, что многие научились следовать за Иисусом. В-третьих, здесь должна возрастать Божья слава, а не слава отца Славомира. В-четвертых, я немного устал за эти годы и мне нужно схватить немного другого воздуха.

В Польше отец Славомир планирует принять служение настоятеля в одном из приходов в Люблинской епархии.

Как сообщил TUT.BY ксендз Кирилл Бардонов, директор информационной службы при Конференции католических епископов Беларуси, решение Славомира Ласковского уехать из Беларуси напрямую не связано с отказом в гражданстве.

— Это было его свободное решение, принятое в силу различных обстоятельств и причин. До конца все эти причины и обстоятельства знает только он. Но он также просил подчеркнуть, что во время реализации миссии и по ее завершении у него были очень хорошие отношения с городскими и областными властями.

Славомир Ласковский приехал в Гомель в 1989 году, став одним из первых священников-поляков на территории тогда еще БССР. В то время в Гомеле не было ни прихода, ни католического храма. Сегодня гомельский костел имеет около 700−1000 прихожан, сообщает katolik-gomel.by. По приглашению отца Славомира в Гомель приехали сестры Матери Терезы, которые содержат в городе Дом милосердия, и сестры Бенедиктинки Самаритянки, которые ухаживают за инвалидами в Детской деревне, построенной благотворительной католической миссией «Каритас-Милосердие».

Напомним, в начале мая глава Католической церкви Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич рассказал о «наболевших проблемах» взаимодействия Костела и государства, упомянув в том числе и боязнь иностранных священников. По его словам, разрешения на их работу даются не всегда, «а если даются, то в последнее время чаще всего только на шесть месяцев или даже на три».

— По неизвестной причине Беларусь боится иностранных священников. Но сколько костелов уже построено и сколько строится благодаря им! Сколько пастырских благотворительных программ осуществляли и осуществляют эти священники, — отметил митрополит Кондрусевич.