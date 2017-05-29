СК: 52-летний витебчанин подозревается в строительном мошенничестве

МИНСК, 30 мая — Sputnik. Идет следствие в рамках уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Витебска, подозреваемого в мошенничестве, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Следователи выяснили, что после окончания срока отбытия наказания за мошенничество три года назад, фигурант дела начал давать объявления в газете о постройке срубов домов и бань. При нахождении клиентов он брал у них предоплату и заключал договора.

При этом, как отметила Сахарова, мужчина создавал видимость строительства, приобретал стройматериалы и просил заказчиков передавать ему дополнительные суммы для оплаты по договорам.

Следствие установило восемь фактов получения денег мошенническим путем, при этом ранее подозреваемый дважды был судим за аналогичные преступления, где потерпевшими являлись более 30 человек. Также в ходе расследования выяснилось, что фигурант дела в марте этого года похитил из подвала одного из жилых домов Витебска 18 упаковок теплоизоляционных плит.

Витебчанину было предъявлено обвинение по ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Беларуси (Кража, совершенная повторно). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие просит пострадавших от мошеннических действий Калашникова Александра Эдуардовича обратиться в Витебский городской отдел Следственного комитета по адресу: город Витебск, проспект Московский, 51А, кабинет №312 или по телефону 8(0212) 462112.