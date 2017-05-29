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Последние звонки: фото выпускниц из Instagram

30.05.2017 11:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мая — Sputnik. Последние звонки проходят во вторник в средних школах, гимназиях, лицеях и колледжах — Sputnik собрал несколько фотографий выпускниц в этот важный день.

Последние звонки по традиции проходят в конце мая: в эти дни школьники прощаются с детством и готовятся сдавать экзамены на курс средней школы, а заодно и вступительные — в том числе и централизованное тестирование.

Для большинства школ, гимназий и лицеев последние звонки прозвучали в этот вторник. Sputnik предлагает вместе посмотреть на выпускниц-2017.

 

 

Публикация от Kate Melnikova

 
Теги: Минск
 
 
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В отличие от выпускных, на последние звонки девушки как правило не стремятся надеть самое пышное и красивое платье - ограничиваются классикой.

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