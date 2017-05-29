Последние звонки: фото выпускниц из Instagram

МИНСК, 30 мая — Sputnik. Последние звонки проходят во вторник в средних школах, гимназиях, лицеях и колледжах — Sputnik собрал несколько фотографий выпускниц в этот важный день.

Последние звонки по традиции проходят в конце мая: в эти дни школьники прощаются с детством и готовятся сдавать экзамены на курс средней школы, а заодно и вступительные — в том числе и централизованное тестирование.

Для большинства школ, гимназий и лицеев последние звонки прозвучали в этот вторник. Sputnik предлагает вместе посмотреть на выпускниц-2017.