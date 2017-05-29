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"Люки заменили, трещины заделали". Во дворе, где жаловались на запах фекалий, навели порядок
30.05.2017 11:37 — Новости Общества | Tut.by
В Минске на улице Слободской, где в жару люди задыхались от запаха фекалий, привели в порядок канализационные люки.
На прошлой неделе в редакцию TUT.BY обратились жители дома № 155 по улице Слободской. Минчане
Колодцы возвышались над землей, были треснувшими, а один возле школы — даже не закрыт.
Как стало известно TUT.BY, после публикации во дворе дома № 155 и соседних с ним трещины в канализационных колодцах заделали, люки заменили.
— Произведена обвалка колодцев — их засыпали землей, а также множество мелких работ, — поясняют в организации, занимавшейся ремонтом. — Все это помогает купировать запах. Специально ездили туда в воскресенье в жару, ничего неприятного там не чувствовалась.
За территорией рядом со Слободской продолжат наблюдать.
— С января жители дома за помощью не обращались, — продолжают в организации. — Если запах снова появится, советуем им набирать 115.бел.
Елена Войтеховская жительница дома говорит, что вчера вечером специально прошлась рядом с колодцами: запаха не чувствовалось, но канализационный люк возле школы так и остался открытым.
— Теперь бы еще территорию возле дома облагородили, — подмечает собеседница.
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В Минске по улице Слободской, где в жару стоял запах фекалий, привели в порядок канализационные люки.
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