В Минске на улице Слободской, где в жару люди задыхались от запаха фекалий, привели в порядок канализационные люки.



Жильцы дома на улице Слободской говорят, что неприятный запах появился после того, как начали ремонтировать этот овраг. Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

На прошлой неделе в редакцию TUT.BY обратились жители дома № 155 по улице Слободской. Минчане жаловались , что как только столбик термометра приближается к +25 и выше, у них во дворе появляется едкий запах фекалий. Причина беды — канализационные колодцы, которых рядом с их домом больше десятка.

Колодцы возвышались над землей, были треснувшими, а один возле школы — даже не закрыт.

Как стало известно TUT.BY, после публикации во дворе дома № 155 и соседних с ним трещины в канализационных колодцах заделали, люки заменили.

— Произведена обвалка колодцев — их засыпали землей, а также множество мелких работ, — поясняют в организации, занимавшейся ремонтом. — Все это помогает купировать запах. Специально ездили туда в воскресенье в жару, ничего неприятного там не чувствовалась.

За территорией рядом со Слободской продолжат наблюдать.

— С января жители дома за помощью не обращались, — продолжают в организации. — Если запах снова появится, советуем им набирать 115.бел.

Елена Войтеховская жительница дома говорит, что вчера вечером специально прошлась рядом с колодцами: запаха не чувствовалось, но канализационный люк возле школы так и остался открытым.

— Теперь бы еще территорию возле дома облагородили, — подмечает собеседница.