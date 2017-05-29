|
МВД: к 1 января 2019 года в Беларуси будут введены биометрические паспорт и ID
30.05.2017 11:31 — Новости Общества | Tut.by
Биометрические паспорта белорусам начнут выдавать с 1 января 2019 года, сообщил в эфире
Как объяснил Алексей Бегун, в биометрическом паспорте будет электронный чип с персональными данными владельца документа - фото, электронная цифровая подпись, отпечатки пальцев.
Этот паспорт позволит белорусам быстрее проходить контроль на границе. Кроме того, биометрический документ необходим для упрощения визового режима со странами Шенгена — это одно из
По биометрическому паспорту белорусы в основном будут выезжать за границу. Внутренним документом, как у европейцев, будет ID-карта.
— 1 января 2019 года мы введем и биометрические паспорта, и ID-карты, — сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД.
Сразу менять паспорта на новые будет не нужно, по словам Алексей Бегуна, первое время будут действовать оба паспорта — и обычный, и биометрический.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как объяснил Алексей Бегун, в биометрическом паспорте будет электронный чип с персональными данными владельца документа - фото, электронная цифровая подпись,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии