Подготовка детских летних лагерей стоила областному бюджету более 760 тысяч рублей

Более 760 тыс. рублей направлено в Могилевской области на подготовку стационарных лагерей к оздоровительной кампании, сообщили в Могилевском областном управлении Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. Лагеря начнут работу с 1 июня, а массово — с 3 июня.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Из республиканского бюджета на эти цели направлено 73 тыс. рублей, которые распределены между 16 лагерями пропорционально наличию в них мест. Из областного бюджета выделено 189 тыс. рублей для собственников не бюджетных организаций, собственниками лагерей — более 500 тыс. рублей.

— В настоящее время идет заключительный этап по подготовке лагерей к приему детей. Во всех стационарных лагерях проведены косметические ремонты спальных корпусов, столовых и клубов. Выполнены работы по благоустройству и приведению в надлежащее состояние спортивных площадок и прилегающих территорий лагерей. Обновлено кухонное и технологическое оборудование, светильники, мебель и мягкий инвентарь, — рассказали в управлении.

Завершен также подбор педагогических, медицинских кадров и работников пищеблока, необходимых для работы в оздоровительных лагерях. Всего в 2017 году предстоит оздоровить 42 тыс. детей и подростков Могилевской области с использованием государственных средств. В том числе в круглосуточных лагерях — 17 тыс. школьников, из них более 1,9 тысяч — в спортивно-оздоровительных и 25 тысяч — в дневных, в том числе почти 7,8 тыс. детей в спортивно-оздоровительных.

В текущем году почти 2,2 тыс. подростков в возрасте от 14 до 18 лет пройдут оздоровление в лагерях труда и отдыха. Из них более 100 будут отдыхать и трудиться в круглосуточных лагерях. Ребят примут 16 загородных стационарных лагерей. Кроме того, планируется использовать около 30 арендованных баз (средние школы, спортивные базы, училище олимпийского резерва и др.), в том числе четыре санаторно-курортных организации (санатории «Сосны» ОАО «Могилевхимволокно», «Дубровенка» РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» и др.).

Будет организована работа более 500 дневных, 100 профильных и порядка 50 лагерей труда и отдыха. Во взаимодействии с УВД, МЧС, Минобороны будет организована деятельность оздоровительных лагерей военно-патриотического профиля с привлечением несовершеннолетних детей и подростков, находящихся в социально-опасном положении, признанных нуждающимися в госзащите, состоящих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних. Планируется оздоровить в различных формах лагерей до 90% детей и подростков данной категории. Также планируется оздоровить более 2,5 тыс. человек из числа детей-сирот и более 400 из числа детей-инвалидов в круглосуточных и дневных лагерях.

На удешевление стоимости путевок в круглосуточные лагеря для детей работников бюджетной сферы, на доплату до полной стоимости для детей-сирот и детей-инвалидов решениями областного и местных исполнительных комитетов предусмотрено направить 713 тыс. рублей.