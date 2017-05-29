ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подготовка детских летних лагерей стоила областному бюджету более 760 тысяч рублей

30.05.2017 12:01 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Более 760 тыс. рублей направлено в Могилевской области на подготовку стационарных лагерей к оздоровительной кампании, сообщили в Могилевском областном управлении Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. Лагеря начнут работу с 1 июня, а массово — с 3 июня.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Из республиканского бюджета на эти цели направлено 73 тыс. рублей, которые распределены между 16 лагерями пропорционально наличию в них мест. Из областного бюджета выделено 189 тыс. рублей для собственников не бюджетных организаций, собственниками лагерей — более 500 тыс. рублей.

— В настоящее время идет заключительный этап по подготовке лагерей к приему детей. Во всех стационарных лагерях проведены косметические ремонты спальных корпусов, столовых и клубов. Выполнены работы по благоустройству и приведению в надлежащее состояние спортивных площадок и прилегающих территорий лагерей. Обновлено кухонное и технологическое оборудование, светильники, мебель и мягкий инвентарь, — рассказали в управлении.

Завершен также подбор педагогических, медицинских кадров и работников пищеблока, необходимых для работы в оздоровительных лагерях. Всего в 2017 году предстоит оздоровить 42 тыс. детей и подростков Могилевской области с использованием государственных средств. В том числе в круглосуточных лагерях — 17 тыс. школьников, из них более 1,9 тысяч — в спортивно-оздоровительных и 25 тысяч — в дневных, в том числе почти 7,8 тыс. детей в спортивно-оздоровительных.

В текущем году почти 2,2 тыс. подростков в возрасте от 14 до 18 лет пройдут оздоровление в лагерях труда и отдыха. Из них более 100 будут отдыхать и трудиться в круглосуточных лагерях. Ребят примут 16 загородных стационарных лагерей. Кроме того, планируется использовать около 30 арендованных баз (средние школы, спортивные базы, училище олимпийского резерва и др.), в том числе четыре санаторно-курортных организации (санатории «Сосны» ОАО «Могилевхимволокно», «Дубровенка» РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» и др.).

Будет организована работа более 500 дневных, 100 профильных и порядка 50 лагерей труда и отдыха. Во взаимодействии с УВД, МЧС, Минобороны будет организована деятельность оздоровительных лагерей военно-патриотического профиля с привлечением несовершеннолетних детей и подростков, находящихся в социально-опасном положении, признанных нуждающимися в госзащите, состоящих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних. Планируется оздоровить в различных формах лагерей до 90% детей и подростков данной категории. Также планируется оздоровить более 2,5 тыс. человек из числа детей-сирот и более 400 из числа детей-инвалидов в круглосуточных и дневных лагерях.

На удешевление стоимости путевок в круглосуточные лагеря для детей работников бюджетной сферы, на доплату до полной стоимости для детей-сирот и детей-инвалидов решениями областного и местных исполнительных комитетов предусмотрено направить 713 тыс. рублей.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Люки заменили, трещины заделали". Во дворе, где жаловались на запах фекалий, навели порядок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика