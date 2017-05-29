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ФОТОРЕПОРТАЖ: Последний звонок прозвенел в белорусских школах
30.05.2017 12:01 — Новости Общества | БелТА
30 мая в белорусских школах прозвенел последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов.
В Могилевской области последний звонок прозвенел для почти 16,7 тыс. ребят.
Во время последнего звонка в лицее Белорусско-российского университета в Могилеве. Фото Олега Фойницкого
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Последний звонок прозвенел для почти 16,7 тыс. выпускников школ Могилевской области.
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