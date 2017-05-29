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Польская авиакомпания LOT заинтересована в рейсах в Гродно

30.05.2017 12:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Гродненская область прорабатывает с Польшей организацию авиарейсов LOT в аэропорт Гродно, сообщает БЕЛТА. Авиарейсы наиболее интересны компании при условии включения аэропорта в безвизовую зону парка «Августовский канал». Поэтому область, как и заявляла ранее, будет инициировать это изменение в указ № 318.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

«Польская авиакомпания LOT заинтересована в организации регулярного сообщения с Гродно. Велись предварительные переговоры об открытии авиарейсов из Варшавы в Гродно и обратно. В следующем году будем активно работать в этом направлении», — рассказал начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.

Также ведется работа по вопросу расширения транспортной доступности безвизовой зоны через железнодорожный пункт пропуска «Гродно-Кузница Белостокская». Изначально он не был включен в указ № 318. Однако впоследствии запущен поезд Гродно-Краков, на котором прибывают многочисленные туристы. «Если этот шаг будет предпринят, мы ожидаем значительное увеличение потока безвизовых туристов», — отметил Олег Андрейчик.

С начала действия указа о безвизовом въезде в парк «Августовский канал» его территорию, включая Гродно и окрестности, посетили без виз 16,8 тыс. иностранных граждан. За последнюю неделю такой возможностью воспользовались около 2,5 тыс. гостей. По традиции, чествуют юбилейных туристов — в Гродно встретили 15-тысячного безвизового гостя, которым оказался 70-летний житель немецкого города Тросдорф. Он прибыл в Гродно на один день в составе организованной туристической группы, а впоследствии планирует привезти на отдых семью. Ему вручили подарки от управления спорта и туризма и турфирмы — организатора поездки.

 
Теги: Гродно
 
 
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Авиарейсы наиболее интересны компании при условии включения аэропорта в безвизовую зону парка "Августовский канал".

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