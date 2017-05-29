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В Витебской области последний звонок прозвучит почти для 17 тысяч выпускников школ

30.05.2017 12:05 — Новости Общества | Tut.by  
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В Витебской области сегодня последний звонок прозвучит более чем для 16,7 тысячи выпускников школ, сообщили в управлении образования облисполкома.

Особенным школьный праздник будет для 6857 выпускников 11-х классов, которым предстоит получить аттестат о среднем образовании. Свидетельство о базовом образовании после сдачи экзаменов получат 9889 подростков. Праздник последнего звонка пройдет сегодня во всех школах региона.

В Витебске старшеклассников ждет еще и специальная праздничная программа в Летнем амфитеатре. В концерте «Последний звонок» примут участие театр песни «Просторы», хореографический ансамбль «Зорька», шоу-балет «Сенсация», ансамбль бального танца «Мозаика», ансамбль танца «Лявониха», другие коллективы и исполнители. А 31 мая в амфитеатр приглашают младших школьников. Для них подготовлена театрализованная концертная программа «Классный час. Самое классное лето!».

Выпускные вечера пройдут в учреждениях образования и культуры региона 9 и 10 июня.

 
Теги: Витебск
 
 
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Особенным школьный праздник будет для 6857 выпускников 11-х классов, которым предстоит получить аттестат о среднем образовании.

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