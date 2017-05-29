ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Интересовался историей". В Могилеве осудили чернокопателя из России

30.05.2017 12:03 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Суд Октябрьского района Могилева вынес приговор 27-летнему гражданину Российской Федерации, который постоянно живет в областном центре. Мужчина оказался чернокопателем, который забрал обнаруженные в Могилевском и Чаусском районах оружие и боеприпасы.


Фото: pixabаy.com

С августа по октябрь 2015 года обвиняемый вел раскопки под Могилевом и в Чаусском районе — на территориях, где в годы Великой Отечественной войны шли бои. Мужчина обнаружил составные части 7,62 мм пулемета Дегтярева, две ручные осколочные гранаты РГД-33, 81-миллиметровую минометную мину немецкого производства, а также три бронебойно-разрывных артиллерийских 45-миллиметровых снаряда, один 45-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд. Находки мужчина забрал себе.

Все боеприпасы были снаряжены бризантными взрывчатыми веществами на основе тротила. Согласно заключению эксперта, гранаты, снаряды и мина относятся к категории промышленных взрывных устройств и боеприпасов, пригодны для производства взрыва.

Обвиняемый пояснил, что интересовался историей боевых действий на территории Беларуси в период Великой Отечественной войны и хранил добытые предметы как память об истории, сообщила старший помощник прокурора Могилевской области Елена Шумейко.

Гражданина РФ признали виновным в незаконных действиях с огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчаткой. Обвиняемый вину признал частично. Суд назначил ему наказание в виде 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима без конфискации имущества.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экспертиза установила, что найденные боеприпасы были пригодны для взрыва.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
ФОТОРЕПОРТАЖ: Последний звонок прозвенел в белорусских школах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика