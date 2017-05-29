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"Интересовался историей". В Могилеве осудили чернокопателя из России
30.05.2017 12:03 — Новости Общества | Tut.by
Суд Октябрьского района Могилева вынес приговор 27-летнему гражданину Российской Федерации, который постоянно живет в областном центре. Мужчина оказался чернокопателем, который забрал обнаруженные в Могилевском и Чаусском районах оружие и боеприпасы.
С августа по октябрь 2015 года обвиняемый вел раскопки под Могилевом и в Чаусском районе — на территориях, где в годы Великой Отечественной войны шли бои. Мужчина обнаружил составные части 7,62 мм пулемета Дегтярева, две ручные осколочные гранаты РГД-33, 81-миллиметровую минометную мину немецкого производства, а также три бронебойно-разрывных артиллерийских 45-миллиметровых снаряда, один 45-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд. Находки мужчина забрал себе.
Все боеприпасы были снаряжены бризантными взрывчатыми веществами на основе тротила. Согласно заключению эксперта, гранаты, снаряды и мина относятся к категории промышленных взрывных устройств и боеприпасов, пригодны для производства взрыва.
Обвиняемый пояснил, что интересовался историей боевых действий на территории Беларуси в период Великой Отечественной войны и хранил добытые предметы как память об истории, сообщила старший помощник прокурора Могилевской области Елена Шумейко.
Гражданина РФ признали виновным в незаконных действиях с огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчаткой. Обвиняемый вину признал частично. Суд назначил ему наказание в виде 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима без конфискации имущества.
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Экспертиза установила, что найденные боеприпасы были пригодны для взрыва.
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