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До 28 градусов тепла и грозы ожидаются в Беларуси 31 мая

30.05.2017 12:18 — Новости Общества | БелТА  
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До 28 градусов тепла и грозы ожидаются в Беларуси 31 мая

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 28 градусов тепла и грозы ожидаются в Беларуси 31 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с, порывы - до 14 м/с, днем местами порывы могут достигнуть 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 8-14, по западу до 16 градусов. Днем воздух прогреется до 19-25 градусов, по югу до 28 тепла.-0-

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Теги: Минск
 
 
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Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с, порывы - до 14 м/с, днем местами порывы могут достигнуть 15-18 м/с.

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