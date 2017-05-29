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Житель Калинковичей похитил с банковской карточки бывшей тещи около 5 тысяч рублей

30.05.2017 12:22 — Новости Общества | Tut.by  
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С заявлением в милицию обратилась 57-летняя бизнесвумен из Калинковичей. По словам женщины, с ее банковского счета пропала крупная сумма. В ходе расследования выяснилось, что деньги воровал бывший зять.

— Еще до развода женщина доверила мужу дочери реквизиты своей банковской карты для оплаты коммуналки, — рассказал старший следователь следственного управления УСК по Гомельской области Павел Крупейчеко. — После развода зять продолжал оказывать услуги по компьютерным платежам.

Получив доступ к средствам, молодой человек запустил руку в чужой карт-счет. Совершал покупки в интернет-магазинах, пополнял баланс своего телефона и знакомых, переводил деньги на личную карту. Сначала оперировал мелкими суммами, потом доходило до того, что мог неоднократно снять в день по 100−150 рублей.

Потерпевшая в этой истории предпринимательница получает регулярный доход. Бизнесвумен не сразу заметила исчезновение денег, думала, что нули уменьшились после деноминации. Но когда после очередного поступления денег на карту счет опустел, заподозрила неладное. В ноябре 2016 года обратилась в банк, а после в правоохранительные органы.

В ходе следствия установлено, что с мая 2015 года по декабрь 2016-го ушлый зять снял с чужой карточки почти пять тысяч рублей. В ходе расследования обвиняемый — 26-летний житель Калинковичей — возместил ущерб, уголовное дело в отношении расследовано и передано в суд.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, старший следователь рекомендует не доверять свои банковские карты и их реквизиты никому, даже близким родственникам, включить услугу смс-оповещения.

 
 
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Сначала мужчина оперировал мелкими суммами, потом доходило до того, что мог неоднократно снять в день по 100−150 рублей.

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