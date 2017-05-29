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Беларусь на «ЭКСПО» в Астане покажет современную технику

30.05.2017 12:06 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Новые товары и услуги - на мировой рынок. Беларусь примет участие в международной выставке «ЭКСПО-2017», которая откроется в Астане 10 июня, передает «МИР 24».

Белорусские производители предложат потенциальным покупателям современную технику. В частности, автобусы нового поколения, электробусы, зерноуборочные комбайны и карьерные самосвалы. Кроме этого, участники выставки смогут увидеть в павильоне страны разработки энергосберегающих технологий.

«Будут представлены наши фотоэлементы для производства электроэнергии солнца на основе белорусских разработок, будут представлены белорусские турбины для утилизации энергии избыточного газов и передачи энергии по газопроводу, будут использованы биотехнологии для производства биогаза», - сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин.

На «ЭКСПО-2017» Беларусь рассчитывает заключить ряд крупных контрактов. Один из важных инвестиционных проектов - строительство новой установки на заводе «Полимир» - на сумму более 500 миллионов долларов.

 
 
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Гости выставки смогут увидеть в павильоне Беларуси автобусы нового поколения, электробусы, зерноуборочные комбайны и карьерные самосвалы.

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