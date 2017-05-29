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Беларусь на «ЭКСПО» в Астане покажет современную технику
30.05.2017 12:06 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Новые товары и услуги - на мировой рынок. Беларусь примет участие в международной выставке
Белорусские производители предложат потенциальным покупателям современную технику. В частности, автобусы нового поколения,
На «ЭКСПО-2017» Беларусь рассчитывает заключить ряд крупных контрактов. Один из важных инвестиционных проектов - строительство новой установки на заводе «Полимир» - на сумму более 500 миллионов долларов.
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Гости выставки смогут увидеть в павильоне Беларуси автобусы нового поколения, электробусы, зерноуборочные комбайны и карьерные самосвалы.
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