В Беларуси создают местный сервис онлайн-бронирования и обсуждают налог с операций на Booking.com

В Беларуси появился сервис онлайн-бронирования, который специализируется на отдыхе в нашей стране. Сможет ли Vetliva стать белорусским Booking.com и зачем нам местный аналог, когда есть крупные международные ресурсы? TUT.BY задал эти вопросы участникам туристического рынка Беларуси.



На народном празднике Купалье в Строчицах. Снимок используется в качестве иллюстрации.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В мае на новом ресурсе оформили бронь 40 человек

В Беларуси появился сервис онлайн-бронирования Vetliva , который делают ни много ни мало — в рамках госпрограммы «Беларусь гостеприимная». Занимается сервисом государственный «Центркурорт». Специализация — отдых в Беларуси, возможность забронировать номер в отеле, агроусадьбе, экскурсию или купить пакет услуг в санатории.

Пока на сайте мест для отдыха немного — представители ресурса говоря про 20 отелей и агроусадеб, столько же санаториев, 50 экскурсионных туров. Гродненская и Гомельская области не представлены вообще.

Руководитель проекта Ольга Демешкевич объясняет это недавним запуском:

— Невозможно пополнить все по щелчку пальца. По Гомельской и Гродненской областям объекты размещения (отели, хостелы и так далее. — Прим. TUT.BY) пока не выразили желание сотрудничать, но мы устраиваем презентации, объясняем, зачем это надо. Надеемся к концу года максимально пополнить все разделы.

Размещение на сайте для поставщиков туристических услуг бесплатное, но они платят определенный процент с операций ресурсу как турагенту.



Скриншот с сайта белорусской системы бронирования vetliva.by

За май на Vetliva оформили бронь 40 человек, большинство — россияне и белорусы. Бронируют в основном пакеты услуг в санаториях, эта услуга даже более популярная, чем просто места для проживания. Ольга Демешкевич отмечает, что как раз возможность бронировать услуги в санаториях — одно из конкурентных преимуществ ресурса над тем же Booking.com.

— Удобно и то, что из одного личного кабинета человек может забронировать и комнату в отеле, и нужные экскурсии.

Сайт планирует пополняться справочной информацией о Беларуси и cтатьями о том, как еще можно отдохнуть. Например, о красивых местах Витебска, куда можно добраться на велосипеде.

В планах сайта — создание мобильной версии, интеграция в мировые системы бронирования через C Channel Manager, а также обучение региональных поставщиков туруслуг работе с новыми технологиями.

— Мы обратили внимание, что в Беларуси много интересного происходит именно в регионах, но мало кто об этом знает. Нужно помогать регионам развиваться, использовать новые технологии, — говорит Ольга Демешкевич.

Зачем присутствие на внутреннем сервисе отелям?

Среди крупных отелей, которые уже зарегистрированы на Vetliva — отель «Минск». Зачем гостинице, номер которой и так можно «забукать» на уже раскрученном ресурсе, регистрироваться на внутреннем портале?

— Чем больше каналов продаж у отеля, тем больше шансов дойти до конкретного клиента, потенциального гостя, — объясняет специалист отдела маркетинга отеля «Минск» Павел Ставровский. — Может быть, какой-то гость принципиально выбирает конкретную площадку и только там бронирует. С Vetliva.by мы только начали сотрудничать, брони пока не было. Насколько я знаю, сейчас ресурс разрабатывает стратегию своего продвижения на сайтах. Пока еще не знаю, насколько они проиндексированы в Яндексе или Гугле, чтобы непосредственный гость мог выйти на этот сайт, но, по словам представителей компании, все должно заработать на достойном уровне.

Отель «Минск» зарегистрирован на самых разных сервисах бронирования, но больше всего броней, признают здесь, оформляется через Booking.com.

— Они вкладывают миллион долларов в день только на контекстную рекламу, не говоря уже о других каналах, о сео-продвижении сайта. Сервис тратит огромные деньги, чтобы гость находил любой отель в любой точке мира, а непосредственно наш интерес в том, чтобы он находил наш отель. Booking.com используют и белорусы, которые бронируют отель в Минске, и россияне, бронируют и из Германии, и из Китая, — очень широкий спектр клиентов приходит через этот сайт. Вообще он лидирует по всему миру, но больше всего внедрен в Европе. В Америке есть свои популярные сервисы, в Азии Expedia пытается быть конкурентом «Букинга», и в некоторых направлениях обгоняет. Но и для нас, и для всех отелей в Минске, я считаю, Booking.com — лидер в сфере онлайн-продаж.

Павел Ставровский добавляет, что будущее у национальных сервисов тоже есть. Как пример популярного ресурса такого толка — сайт Ostrovok.ru.

— Некоторые гости из России никогда не пойдут на «Букинг», потому что знают, что у них есть «Островок», а там у них бонусы и так далее, так что они постоянно используют именно этот сайт.

Государство собирается брать налог с операций на «Букинге»

Главный редактор сайта «Туризм и отдых» Лилия Кобзик говорит, что новые сервисы, которые позволяют бронировать туристические услуги, хороши уже тем, что позволяют прочувствовать спрос.

— Сервисы — это хорошо, но нужны туристы. У нас ведь самая главная проблема не как продать, а кому продать, — говорит Лилия Кобзик. — На волне визовой либерализации все занялись упаковкой продукта, многие хотят зарабатывать и «продавать» Беларусь — экскурсии, активный отдых, санатории. Но только кому? Где эти туристы? Как их заполучить? Такие сервисы — возможность понять, из каких регионов приезжают туристы, насколько силен поток. Перед тем же Vetliva встает вопрос рынка. Собственно говоря, а куда продавать? В основном мы торгуем туруслугами на российский рынок, но он сильно просел. Сильно сузилась покупательская способность и в Беларуси: люди стали меньше путешествовать внутри страны, турфирмы перешли на маленькие автобусы, иногда и они не набираются.

Что касается крупных сервисов бронирования, тут собеседница напоминает непростую историю, которая с ними сложилась в Беларуси.



На крупном международном сервисе онлайн-бронирования почти полторы тысячи вариантов размещения в нашей стране. Скриншот с сайта booking.com

— У нас многие объекты инфраструктуры присутствуют на «Букинге», но с ним у нас как всегда «своя история и свой путь». Ходят слухи, что государство хочет собирать налог с каждой операции, которую отели проводят через «Букинг». Потому что обложить налогами сам «Букинг» мы не можем — нет у нас такого юрлица. Что этому предшествовало? До определенного времени львиная доля отелей у нас были государственные. Они плохо продавались, медленно разворачивались к технологиям. Методы директивные — многих к 2014 году обязали продаваться на «Букинге». Прошло время, теперь государство посмотрело, что какой-нибудь областной или районный отель продает себя, а налоги уходят в Амстердам. И что делать? Значит, нужно обязать отели отчислять налог с таких операций. Государство у нас такое: оно хочет развивать туризм, но больше всего оно, конечно, хочет денег, — отмечает Лилия Кобзик.

К слову, подтверждают информацию по налогу с операций на подобных небелорусских сайтах и в отеле «Минск.

— Да, конечно, знаем о таких планах, — говорит Павел Ставровский. — В России уже есть подобное — «налог на Google» называется (иностранные компании, которые торгуют в России электронным контентом через интернет, обязаны уплачивать НДС . — Прим. TUT.BY). В Беларуси он будет называться как-то по-другому, пока подробностей у нас нет. Сейчас мы работаем в старом режиме, но знаем, что это будет НДС — 20% от комиссии, которую мы платим турагентам-нерезидентам. Дождемся официального опубликования и тогда уже будем видеть результаты всего этого.

«Мало приоткрыть окошко и сказать „Заходите!“, чтобы пришли, нужно двери открыть»

Директор туристической компании «Вокруг света» Марина Кондрашова считает, что внутринациональные сервисы онлайн-бронирования — нормальное дело, они есть во многих странах.

— Партнеры в Италии, Австрии, Грузии рассказывают, что у них есть системы бронирования, которые больше рассчитаны на внутренний туризм. Как правило, они на родном языке и нужны, чтобы поддержать внутреннего туриста, стимулировать его к путешествиям по стране. Конечно, рассчитывать на туриста иностранного тоже можно, но бюджеты на продвижение такого сервиса возрастают в разы.

Компании «Вокруг света» известны отели, например, в Великобритании, которые принципиально используют только внутренние системы бронирования.

— Я считаю, что это очень уважаемая позиция, защита рынка и местных туроператоров — опять же, налоги остаются в стране. И еще пример: когда отель «Европа» только открывался, они не раз обращались в «Букинг», говорили, что они — первый пятизвездочный отель в Беларуси и хотели бы там продаваться. На это отвечали, что Беларусь сервису не интересна. Прошло лет пять, пока ситуация изменилась. Вопрос, не придет то время, когда им снова станет неинтересно? Так что тот же «Букинг» — всего лишь один из каналов продаж. Вообще ни один ресурс — ни «Букинг», ни местный не решит вопрос продвижения страны и отелей, нужна большая продуманная программа на этот счет.

Лилия Кобзик считает: пока не приходится рассчитывать, что иностранцы из того же Амстердама будут активно бронировать небольшие белорусские отели через booking.com или Vetliva.

— Мы же страна полузакрытая. В основном к нам едут через турфирмы, самостоятельно особо не суются сюда. К тому же, безвизовый режим на пять дней — только через аэропорт, а это публика подороже, чем те, кто путешествует по земле. Те, кто сюда прилетят, остановятся в «Хилтоне» и в «Марриотте». С хостелами сейчас по этой же причине не особо идут дела у нас, они закрываются. Развитие туризма — дело комплексное. Невозможно приоткрыть окошко и сказать людям «заходите» — через окошко ж неудобно залазить! Чтобы пришли — нужно открыть все двери.