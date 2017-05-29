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МВД: Беларусь может договориться о снижении стоимости шенгенских виз уже в следующем году

30.05.2017 12:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Соглашение с ЕС может быть подписано до конца нынешнего года, в этом случае уже с 1 января 2018-го шенгенская виза для белорусов может подешеветь до 35 евро. Об этом сообщил в эфире интернет-телевидения sb.by начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси полковник милиции Алексей Бегун.


— Если до конца 2017 года будет подписано соглашение, то, возможно, уже с 1 января 2018 года шенгенская виза для белорусов будет стоить 35 евро (сейчас это 60 евро — Прим. TUT.BY). В июне пройдут очередные и, думаю, окончательные консультации с Европейским союзом, — объяснил TUT.BY Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД.

Он также отметил, что после вступления в силу соглашения шенгенские визы белорусы смогут получать на более длительный срок, в том числе на 3 и 5 лет.

— Мы не первый год ведем консультации и переговоры с Европейским союзом по облегчению визовых формальностей. Наш диалог то возобновлялся, то приостанавливался. В настоящее время мы находимся на завершающем этапе, — рассказал Алексей Бегун в эфире интернет-телевидения. —  Мы практически, за исключением некоторых несогласованных вопросов, завершили консультации с Евросоюзом по облегчению визовых формальностей. Документы практически готовы к парафированию и подписанию. Предполагаем, что в рамках июньского визита экспертов Европейского союза в Республику Беларусь мы завершим переговоры, сумеем отстоять позиции, которые предлагали в рамках соглашений о реадмиссии и облегчения поездок граждан Беларуси.

 
 
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Соглашение с ЕС может быть подписано до конца нынешнего года, в этом случае уже с 1 января 2018-го шенгенская виза для белорусов может подешеветь до 35 евро. Об этом...

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