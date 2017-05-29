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Мясникович: Беларусь может выступить площадкой для IT-сотрудничества стран ЦЕИ

30.05.2017 11:07 — Новости Общества | БелТА  
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30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь может выступить площадкой для IT-сотрудничества стран ЦЕИ. Такое мнение высказал председатель Совета Республики Михаил Мясникович сегодня на заседании Парламентского комитета Центрально-Европейской инициативы в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не могу не затронуть актуальную сегодня в мире тему цифровой трансформации. Беларусь может выступить площадкой, интеллектуальным полигоном для сотрудничества партнеров ЦЕИ в IT-индустрии. У нас есть для этого опыт и знания", - сказал спикер.

По словам Михаила Мясниковича, информатизация является национальным приоритетом Беларуси. Так, приняты Стратегия и Государственная программа развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы.

Спикер также считает, что важно усилить "многосторонний трек взаимодействия на площадке ЦЕИ между национальными столицами". "Мы могли бы активнее использовать эту площадку для содействия проектам, затрагивающим страны региона в транспорте и логистике, энергетике и IT, образовании и культуре. Это укрепило бы региональную компоненту нашего партнерства", - заметил председатель Совета Республики.

Он подчеркнул, что Беларусь никогда не ассоциировала европейскую повестку дня исключительно с Брюсселем. "Для нас всегда не меньшую, а зачастую еще большую роль играли национальные парламенты и правительства. Мы предлагаем использовать и развивать потенциал этих связей на площадке ЦЕИ", - сказал Михаил Мясникович.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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