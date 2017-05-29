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МВД: примерно полпроцента иностранцев нарушили безвизовый режим

30.05.2017 13:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мая — Sputnik. Около 100 иностранцев нарушили пятидневный безвизовый режим пребывания в Беларуси, уехав в Россию, заявил в ходе онлайн-конференции во вторник начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.

Безвизовый режим для граждан 80 стран мира начал действовать в Беларуси в феврале. Иностранцы могут посещать республику без виз в течение пяти дней с условием прибытия через Национальный аэропорт Минск.

МВД: примерно полпроцента иностранцев нарушили безвизовый режим
© Sputnik/ Виктор Толочко
МИД: безвизовое пребывание в Беларуси может быть увеличено до 12-14 дней

"Есть небольшая доля лиц, которые используют возможности указа, чтобы в нарушение его положений выехать из Беларуси в Россию. Таких было около 100 человек", — сказал Бегун.

Он добавил, что правоохранительные органы предпримут меры, чтобы в дальнейшем эти лица больше не смогли воспользоваться возможностями безвизового въезда. Также Бегун отметил, что списки таких граждан отправлены российским коллегам.

Всего, по его словам, правом безвизового въезда уже воспользовались более 20 тысяч иностранцев.

Указ о безвизовом въезде затронул интересы России, которая опасалась увеличения потока нелегалов, которые могут проникать на территорию РФ через Беларусь. В свою очередь власти РФ приняли решение создать погранзоны и перевести рейсы, которые прибывают из Беларуси и улетают обратно, в международные терминалы аэропортов.

 
Теги: Минск
 
 
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Списки нарушителей уже отправлены российской стороне, в свою очередь, Беларусь предпримет меры, чтобы эти лица больше не могли использовать безвизовый въезд.

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