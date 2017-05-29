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Лукашенко предложил Госконтролю проверить расходы и доходы НОК

30.05.2017 12:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко, переизбранный во вторник в очередной раз на пост главы Национального олимпийского комитета, предложил сократить расходы этой структуры.

Лукашенко предложил Госконтролю проверить расходы и доходы НОК
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко вновь переизбран на пост главы НОК, Шапиро – его заместитель

Во вторник в Минске Лукашенко провел Олимпийское собрание НОК, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства. По его словам, на собрании нужно честно оценить развитие олимпийского движения и состояния спортивной отрасли в Беларуси, пересмотреть с учетом новых реалий кадровый состав, внести поправки в устав НОК.

В ходе собрания президент заслушал отчет ревизионной комиссии НОК Беларуси.

Поручение КГК

"Вы говорите, что не было никаких нарушений, все было нормально", — заметил он. В этой связи Лукашенко поинтересовался, чем были обусловлены в свое время претензии правоохранительных органов к исполкому НОК в сфере строительства.

"Были вопросы, связанные с правильностью и соответствием законодательству строительства, в частности в городе Гомеле", — доложили президенту. Вместе с тем более широкой и предметной информации у ревизионной комиссии не было.

"Я попрошу членов НОК согласиться с моим предложением. Здесь Леонид Васильевич (Леонид Анфимов, глава КГК Беларуси — Sputnik) присутствует. Я попрошу, возьмите на себя функции, проверьте отчет ревизионной комиссии. Еще раз посмотрите на доходы-расходы. Вместе с Администрацией президента посмотрите, куда они тратили эти деньги, правильно ли", — сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул, что доклад ревизионной комиссии должен быть детальным и конкретным, поскольку речь идет о больших деньгах.

"И надо посмотреть, кто куда в командировки ездил, можно ли было туда не ехать", — добавил президент.

Олимпийский провал

По его словам, в спортивной отрасли по-прежнему не решен ряд значимых вопросов. Спорт как важнейший идеологический инструмент государственной политики так и не стал для белорусов источником национальной гордости и вдохновения.

"Для спортсменов в нашей стране делается все необходимое, но должной отдачи нет", — заявил глава государства.

Он назвал провальным выступление белорусской сборной на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Ежеквартальный план

Глава государства считает, что в спорте недопустимо рисовать планы для финансирования без реальной оценки шансов.

Лукашенко предупредил, что собирается каждый квартал проводить расширенное заседание исполкома НОК. Кроме того, с участием президента ежегодно будет проходить итоговое собрание Национального олимпийского комитета. На нем будут решаться самые проблемные и актуальные вопросы. Один из них — расходование заработанных денег.

Во время собрания Александра Лукашенко проинформировали, что на текущем и депозитном счетах НОК находится 85 тысяч долларов и около 3 миллионов долларов соответственно. Президент поручил направить эти средства в первую очередь на развитие детского спорта.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Президент потребовал еще раз внимательно посмотреть, на что тратятся эти деньги и с какими целями чиновники НОК ездили в заграничные командировки.

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