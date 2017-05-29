Лукашенко требует от спорта отдачи за вложенные средства

Александр Лукашенко сегодня провел в Минске собрание НОК, на котором вполне ожидаемо был переизбран главой Национального олимпийского комитета.

Во время собрания Лукашенко отметил, что провести мероприятие долгое время не получалось. Президент призвал во время собрания «откровенно и принципиально дать оценку развития олимпийского движения и всей нашей отрасли». Он отметил, что необходимо пересмотреть кадровый состав Национального олимпийского комитета, руководящих органов, устав комитета.

Лукашенко в ходе собрания предложил сократить на четверть расходы НОК и заявил, что спорт, как главная идеология, так и не стал для граждан предметом гордости. Кроме того, Лукашенко «прошелся» по последней Олимпиаде, которая прошла в прошлом году в Рио.

«В отрасли по-прежнему не решен ряд значимых вопросов. Спорт как важнейший идеологический инструмент государственной политики так и не стал для белорусов источником национальной гордости и вдохновения. Для спортсменов в нашей стране делается все необходимое, но должной отдачи нет», - заявил он, отметив плохо выступление команды Беларуси в Рио.

«В целом выступление команды - провальное ! 40-е место в медальном зачете. Разве это соответствует нашим вложениям в спорт и вниманию государства к этой сфере? Нечего искать оправдания: пенять на климат, бразильскую неорганизованность и предвзятое судейство. Ведь все понимали, что Олимпиада в Рио - не туристическая прогулка. Это сложнейший экзамен», - заявил он.

Лукашенко вновь напомнил плохие результаты хоккейной команды и отметил, что в данном виде спорта уже приняты « серьезные кадровые решения ».

Президент также приказал чиновникам чаще встречаться на тематических собраниях: ежеквартально будут проводить расширенное заседание исполкома НОК, ежегодно - итоговое собрание Национального олимпийского комитета.

Кроме того, Лукашенко потребовал направить имеющиеся на счетах НОК деньги на развитие детского спорта, а местным чиновникам отдал приказ укомплектовать все спортивные школы инвентарем. Вновь было высказано мнение о подготовке тренеров в своей стране, так как нанятые менеджеры, по словам Лукашенко, могут выступать лишь советниками, помогать перенимать опыт, но: «с иностранца спрос - почти никакой, отработал, собрал вещи и уехал».

На сегодняшнем собрании Лукашенко переизбран на очередной срок на пост президента Национального олимпийского комитета Беларуси.

Первым вице-президентом НОК избран заслуженный мастер спорта Андрей Асташевич, вице-президентами НОК стали ректор Белорусского государственного университета физической культуры, заместитель председателя Белорусской федерации гандбола Сергей Репкин, председатель ассоциации «Белорусская федерация хоккея» Семен Шапиро. В состав нового исполкома НОК также вошли Дмитрий Басков, Валентин Боровок, Дмитрий Пиневич, Сергей Румас, Иван Тихон, Любовь Черкашина, Юрий Швецов, Олег Шепель, Антон Юспа.