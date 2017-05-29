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Биометрический паспорт и национальная ID-карта будут введены к 1 января 2019 года

30.05.2017 13:21 — Новости Общества | БелТА  
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30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биометрический паспорт и национальная ID-карта будут введены к 1 января 2019 года. Об этом в эфире интернет-телевидения "СБ" рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.

По его словам, паспорт будет предназначен исключительно для поездок за границу, а карта будет основным документом, удостоверяющим личность. "Она будет содержать цифровую подпись и будет облегчать работу гражданина с электронным правительством. В электронном чипе в паспорте будут присутствовать персональные данные гражданина. В частности, фотография, электронная подпись и отпечатки пальцев. Это делается для того, чтобы облегчить прохождение соответствующих видов контроля на границе, упростить определенные механизмы получения виз и увеличить степень защиты паспорта гражданина Беларуси", - отметил Алексей Бегун.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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