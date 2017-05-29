Дело на миллионы долларов: в Борисове осудили участников крупного наркокартеля

Несколько лет назад в России была раскрыта одна из групп московского филиала крупной сети по торговле гашишем. Дилеры-оптовики оказались за решеткой, но до «головного офиса» российская полиция добраться не смогла. Это сумели сделать только белорусские оперативники. Всю важную информацию наши следователи отправили в Россию и Польшу. Для «гашишной мафии» это был роковой удар по всем фронтам. В нескольких странах возбудили целую серию уголовных дел. Сегодня суд Борисовского района вынес приговор по одному из них. Пятеро участников международного наркокартеля — четверо белорусов и один украинец — получили немалые сроки, сообщили МЛЫН.BY в пресс-службе суда.

— Они приговорены к лишению свободы сроком от 11 до 18 лет, — пояснили в суде.

Приговор гласит, что у осужденных должно быть изъято все имущество. Отбывать наказание они будут в условиях усиленного режима, а фигурант, который получил 11 лет, — в условиях строгого. Вполне возможно, что все пятеро обжалуют приговор в Минском областном суде.

Главарь наркокартеля — гражданин Б. — пока еще не осужден. Это небедный человек, который в недавнем прошлом заработал неплохой капитал, переехал из Беларуси в Польшу, получил там гражданство, купил хороший дом. На родине тоже осталась кое-какая недвижимость и бизнес. Все это он предусмотрительно оформил на жену. Б. решил не просто сорвать большой куш, а наладить сверхприбыльный коммерческий процесс. Правда, полностью незаконный. В 2010 году он создал сеть оптовой наркоторговли с центром в Польше и филиалами в Беларуси и России. Прибыль наркокартеля была огромной — миллионы долларов.



Международный наркокартель ежемесячно возил через Беларусь сотни таких брикетов гашиша. Фото: УСК по Минской области

Схема была проста. В Испании, а иногда в Нидерландах, по низкой цене приобретались крупные партии марокканского гашиша. Б. смекнул, что дурман очень выгодно возить в российские мегаполисы, где первоначальную цену можно накрутить в несколько раз. Именно для этого в Санкт-Петербурге и Москве были созданы группы оптовиков. Их контролировал один из приближенных главаря — гражданин Литвы Т. Недавно его экстрадировали из России в Беларусь. Совсем скоро литовец предстанет перед судом.

Основная функция литовского помощника была в том, чтобы оставлять российскому филиалу положенный процент, а остальную наличность отправлять в Польшу. Деньги возили на джипах-паркетниках в искусно устроенных тайниках. Таким же образом в Россию привозили и гашиш. Машины курсировали довольно часто. Практически каждую неделю. Естественно, автомобили нуждались в постоянном техническом обслуживании. Кандидатов на роль автослесарей отбирали тщательно. Причем им говорили, что тайники используются для контрабанды сигарет и других товаров. Про наркотики слесари ничего не знали.



Фото: УСК по Минской области

— Это была очень разветвленная, глубоко законспирированная сеть, — рассказал корреспонденту МЛЫН.BY начальник отдела по расследованию преступлений против информационной безопасности и незаконного оборота наркотиков следственного управления УСК по Минской области Андрей Бреус. — Все основные ее участники задержаны в Беларуси, России и Польше — больше 10 человек. Никто точно не знает, сколько было мелких дилеров. Они продавали гашиш исключительно в России. В Беларуси и странах Евросоюза работали только транзитные пункты для перегрузки партий из одной машины в другую — пытались запутать следы. Одну партию из пункта, А в пункт Б могли везти пять машин.

Пункты для перегрузки выглядели солидно, эти дорогие коттеджи наркодилеры арендовали на длительный срок. Один — в Нидерландах, другой — в Польше, недалеко от Кракова, а третий — в деревне Марьяливо Минского района. Это тихое место между крупными трассами М14 (МКАД 2) и М3 (Минск — Витебск). Вдали от посторонних глаз в гаражном боксе коттеджа гашиш аккуратно перекладывали в другой джип и увозили в Россию. Примечательно, что в этом доме со своей женой жил один из фигурантов дела — гражданин С. Супруга ничего не знала о его прибыльной «подработке».

Долгое время у правоохранителей не было почти никакой информации об этом картеле. Московской полиции пару лет назад удалось задержать лишь нескольких оптовиков. На этом все могло и закончиться. Но сотрудники главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси получили новые оперативные данные о транзите гашиша. Была проведена кропотливая работа, и в итоге они задержали одного из дилеров на трассе под Борисовом. В тайниках его машины нашли 116 кг гашиша. Товар был расфасован в виде брикетов по нескольку килограммов. Каждый из них на «черном рынке» стоит целое состояние. Для сравнения: 50 г — это примерно 100 доз. Цена одной у мелких дилеров может быть разной, но это не доллар и не пять — намного больше. После изъятия данной партии Б. приостановил торговлю, хотел распустить бóльшую часть старой команды и набрать новую, да не успел.

Задержанный наркокурьер подписал досудебное соглашение, которое позволяет сократить тюремный срок. Фигурант дела понял, что это его шанс, и рассказал все, что знал о группировке. Проанализировав полученные сведения, следователи пришли к выводу: главарь — гражданин Б. В Польшу был направлен запрос, и местная полиция задержала наркобарона вместе с еще одним подельником. Теперь им предстоит ответить не только за наркоторговлю, но и за отмывание денег. Вполне вероятно, что этих двоих после отбывания наказания в Польше передадут белорусской стороне для проведения второго судебного процесса.