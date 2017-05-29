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Строитель из Витебска выманивал деньги на изготовление срубов
30.05.2017 13:34 — Новости Общества | Tut.by
52-летний житель Витебска обещал горожанам изготовить срубы домов, но, взяв предоплату, показывал видимость строительства, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по области Светлана Сахарова.
Мужчина размещал в городской газете объявления о том, что изготовит сруб бани или дома, сделает ремонт. В течение двух лет он заключал с людьми договоры и принимал от них предоплату. А затем показывал видимость строительства срубов, частично приобретал материалы и просил у заказчиков еще деньги. В материалах уголовного дела есть сведения о 8 подобных фактах.
Мужчина уже был судим за аналогичные дела, потерпевшими тогда стали более 30 человек.
Кроме этого, установлено, что в марте 2017 года мужчина похитил 18 упаковок теплоизоляционных плит из минеральной ваты из подвала жилого дома на улице Короткевича в Витебске.
Следователи предъявили мужчине обвинение по ч. 2 ст. 205 УК (Кража, совершенная повторно). Он находится под стражей.
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В материалах уголовного дела есть сведения о 8 подобных фактах.
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