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Косинец назначен помощником президента Беларуси

30.05.2017 13:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Александра Косинца помощником президента, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Там пояснили, что такой указ подписал белорусский лидер.

Медик, ректор, вице-премьер и глава Администрации

Александр Николаевич Косинец родился 27 мая 1959 года в деревне Росский Селец Оршанского района Витебской области.

По образованию Косинец медик — в 1982 году он закончил Витебский государственный медицинский институт, работал клиническим ординатором, занимался хирургией, в 1993 году защитил докторскую диссертацию и в 1997 году возглавил свою альма-матер.

В должности ректора Витебского медуниверситета Косинец проработал до 2005 года, после чего в течение трех лет — до ноября 2008 года — проработал в должности вице-премьера Беларуси.

В конце ноября 2008 года был назначен председателем Витебского облисполкома и проработал на этом посту до конца декабря 2014 года.

С 27 декабря 2014 года до 5 декабря 2016 года являлся главой Администрации президента Беларуси.

После сообщения об отставке Косинца с поста главы Администрации пресс-служба президента пояснила, что такая кадровая перемена связана с переходом Косинца на другое место работы.

Однако в дальнейшем сообщений о том, где трудится бывший глава Администрации, не последовало.

"Оптимизация" началась уже давно

Примечательно, что за месяц до отставки, то есть в ноябре 2016 года, Косинец в эфире телеканала ОНТ заявил, что с начала следующего года в Беларуси начнется оптимизация численности госслужащих.

Госслужащих уже "оптимизировали" — в 2013 году, когда указом президента Александра Лукашенко планировалось сократить 25% чиновников. При этом всех их обещали трудоустроить. На 2017 год власти планируют еще раз "урезать" количество госслужащих.

"Оптимизация предусматривает не только механическое сокращение, но решение поставленных задач не числом, а умением. Никто не будет выведен за орбиту деятельности — будут предоставлены рабочие места", — пояснил журналистам Косинец после совещания у главы государства.

По словам главы администрации, в декабре состоится совещание с Лукашенко по этому поводу. "Уже 1 января приступим к оптимизации. Но никто не будет обижен", — заключил он.

Предполагается, что оптимизация затронет все министерства и ведомства, контролирующие органы и силовые структуры.

Как ранее сообщал Sputnik, к 1 мая 2017 года завершился процесс оптимизации Администрации президента. Кадровых сотрудников сократили на 30%, должностные обязанности некоторых чиновников ее были пересмотрены.

 
Теги: Минск
 
 
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Косинец был отправлен в отставку с поста главы Администрации президента в декабре прошлого года, с тех пор о нем ничего не было слышно.

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