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Военные следователи России заинтересованы сотрудничать с коллегами из Беларуси

30.05.2017 14:07 — Новости Общества | БелТА  
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30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные следователи России заинтересованы сотрудничать с коллегами из Беларуси. Такая информация размещена на сайте Следственного комитета Беларуси по итогам визита делегации Следственного комитета в Главное военное следственное управление Следственного комитета России (ГВСУ СК РФ) и Военное следственное управление по Москве, сообщает БЕЛТА.

В состав белорусской делегации вошли сотрудники подразделений центрального аппарата и УСК по Минской области и Минску, занимающиеся расследованием преступлений против порядка исполнения воинской обязанности.

Военные следователи России поделились опытом расследования нарушений правил полетов или подготовки к ним. Также рассматривалась практика отыскания имущества для обеспечения возмещения ущерба от преступлений, в том числе выявления в ходе предварительного следствия индивидуальных сейфовых хранилищ (банковских ячеек) и изъятия их содержимого.

Были продемонстрированы возможности криминалистических подразделений ГВСУ и криминалистической техники. Белорусской делегации была передана методическая литература по расследованию преступлений в Вооруженных Силах, военно-полевой криминалистике, проведению осмотра места взрыва.

Стороны обменялись опытом по направлениям и формам взаимодействия, по расследованию воинских и иных видов преступлений. Представители военных следственных органов России подтвердили свою заинтересованность в дальнейшем взаимодействии со следственными органами Беларуси и заверили в готовности оказывать любую необходимую помощь по расследуемым уголовным делам.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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