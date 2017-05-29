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Беларусь к 2019 году может перейти на электронную регистрацию по месту жительства

30.05.2017 14:01 — Новости Общества | БелТА  
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Беларусь к 2019 году может перейти на электронную регистрацию по месту жительства

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь может перейти на электронный вариант регистрации по месту жительства и пребывания к 2019 году. Об этом в эфире интернет-телевидения "СБ" рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун, сообщает БЕЛТА.

"С процедурой регистрации по месту жительства и пребывания в Беларуси связано многое. Не только медицина и голосование, но и постановка на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий, реализация различных прав и свобод на территории государства. Если в одночасье упразднить процедуру регистрации и перевести ее в декларативный характер, это может привести к хаосу в отношениях между обществом и государством, - отметил Алексей Бегун. - Сейчас мы последовательно идем к тому, чтобы упрощать процедуру регистрации. Думаю, что к 2019 году перейдем на электронный вариант. Гражданин будет обращаться в соответствующее подразделение, а мы в электронном виде будем отдавать соответствующую информацию ресурсам, которым необходима информация о месте жительства гражданина".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Не только медицина и голосование, но и постановка на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий, реализация различных прав и свобод на территории...

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