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МВД: "шенген" может подешеветь до 35 евро уже в следующем году
30.05.2017 14:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мая — Sputnik. Беларусь продолжает переговоры с Евросоюзом об упрощении визового режима и о реадмиссии, заявил в ходе онлайн-конференции во вторник начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.
По его словам, завершающий этап в переговорах по упрощению визового режима может состояться в июне, когда Беларусь посетит делегация Евросоюза. Он выразил уверенность, что в таком случае соглашение начнет действовать с 2018 года.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Соглашение будет регламентировать порядок выдачи долгосрочных виз, определит категории граждан, которые будут иметь право на это, а также уменьшит стоимость шенгенской визы до 35 евро", — сказал Бегун.
Он отметил, что, согласно статистике, белорусы меньше всех получают отказы в выдаче шенгенских виз, а также занимают лидирующие позиции по числу выданных "шенгенов".
Также Бегун добавил, что после вступления в силу соглашения граждане Беларуси в отдельных случаях смогут получать визы на срок до пяти лет.
Переговоры по упрощению визового режима Беларуси с ЕС продолжаются с начала двухтысячных, однако в силу ряда причин стороны пока не достигли полного взаимопонимания в этом вопросе. Шенгенская виза для белорусов — одна из самых дорогих, она стоит 60 евро. В середине мая глава МИД Беларуси Владимир Макей заявлял, что
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В случае подписания соглашения с ЕС срок действия шенгенских виз может быть увеличен в отдельных случаях до пяти лет.
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