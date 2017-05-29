МИНСК, 30 мая — Sputnik. Беларусь продолжает переговоры с Евросоюзом об упрощении визового режима и о реадмиссии, заявил в ходе онлайн-конференции во вторник начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.

По его словам, завершающий этап в переговорах по упрощению визового режима может состояться в июне, когда Беларусь посетит делегация Евросоюза. Он выразил уверенность, что в таком случае соглашение начнет действовать с 2018 года.



© Sputnik / Виктор Толочко МВД: примерно полпроцента иностранцев нарушили безвизовый режим

"Соглашение будет регламентировать порядок выдачи долгосрочных виз, определит категории граждан, которые будут иметь право на это, а также уменьшит стоимость шенгенской визы до 35 евро", — сказал Бегун.

Он отметил, что, согласно статистике, белорусы меньше всех получают отказы в выдаче шенгенских виз, а также занимают лидирующие позиции по числу выданных "шенгенов".

Также Бегун добавил, что после вступления в силу соглашения граждане Беларуси в отдельных случаях смогут получать визы на срок до пяти лет.

Переговоры по упрощению визового режима Беларуси с ЕС продолжаются с начала двухтысячных, однако в силу ряда причин стороны пока не достигли полного взаимопонимания в этом вопросе. Шенгенская виза для белорусов — одна из самых дорогих, она стоит 60 евро. В середине мая глава МИД Беларуси Владимир Макей заявлял, что рано или поздно соглашения будут подписаны .