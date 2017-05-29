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В Гомеле разыскивают женщину, которая украла кошелек с деньгами для операции ребенку
30.05.2017 14:15 — Новости Общества | Tut.by
Инцидент произошел 18 мая в 10.20 в торговом зале магазина «Черниговский» в Новобелицком районе Гомеля. Неизвестная женщина похитила кошелек с деньгами, которые потерпевшая собирала на операцию своему ребенку.
— Потерпевшая гомельчанка не заметила, как кошелек выпал из ее сумки, когда она стояла в очереди. Подозреваемая же незаметно подняла его, после чего сразу перешла в другую кассу, расплатилась за покупки и скрылась из магазина, — рассказала официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Катерина Родионова.
В кошельке находилась крупная сумма денег: 1,6 тыс. евро, 320 долларов и 75 рублей.
Милиция устанавливает личность подозреваемой. Ее приметы: 40−45 лет, среднего роста, плотного телосложения, волос короткий окрашенный в светлый цвет. Граждан, которые располагают какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам: 8 (029) 608-26-02 или 102.
Напомним, в Гомеле за последние полгода в магазинах дважды воровали деньги, собранные на лечение детей. Так, в январе 2017 года в торговом центре «Волотовской»
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В кошельке находилась крупная сумма денег: 1,6 тыс. евро, 320 долларов и 75 рублей.
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