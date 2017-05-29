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В Гомеле разыскивают женщину, которая украла кошелек с деньгами для операции ребенку

30.05.2017 14:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Инцидент произошел 18 мая в 10.20 в торговом зале магазина «Черниговский» в Новобелицком районе Гомеля. Неизвестная женщина похитила кошелек с деньгами, которые потерпевшая собирала на операцию своему ребенку.


Фото: УВД Гомельского облисполкома

— Потерпевшая гомельчанка не заметила, как кошелек выпал из ее сумки, когда она стояла в очереди. Подозреваемая же незаметно подняла его, после чего сразу перешла в другую кассу, расплатилась за покупки и скрылась из магазина, — рассказала официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Катерина Родионова.

В кошельке находилась крупная сумма денег: 1,6 тыс. евро, 320 долларов и 75 рублей.

Милиция устанавливает личность подозреваемой. Ее приметы: 40−45 лет, среднего роста, плотного телосложения, волос короткий окрашенный в светлый цвет. Граждан, которые располагают какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам: 8 (029) 608-26-02 или 102.

Напомним, в Гомеле за последние полгода в магазинах дважды воровали деньги, собранные на лечение детей. Так, в январе 2017 года в торговом центре «Волотовской» женщина забрала урну с пожертвованиями для больного ребенка — трехлетней Киры Куруленко, а в феврале история повторилась в магазине «Продукты» на улице Быховской.

 
Теги: Гомель
 
 
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В кошельке находилась крупная сумма денег: 1,6 тыс. евро, 320 долларов и 75 рублей.

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