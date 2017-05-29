Руководители министерств и ведомств проведут в июне приемы граждан и представителей юрлиц в Совмине

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30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители министерств и ведомств проведут в Совете Министров в июне личные приемы граждан, их представителей, представителей юридических лиц, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак проведет личный прием 2 июня, председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько - 9 июня. На 14 июня запланирован прием граждан министром энергетики Владимиром Потупчиком, на 16 июня - министром финансов Владимиром Амариным. Министр юстиции Олег Слижевский встретится с гражданами и представителями юрлиц 21 июня, председатель Государственного военно-промышленного комитета Сергей Гурулев - 23 июня, председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев - 28 июня, министр экономики Владимир Зиновский - 30 июня.

Личный прием проводится с 10.00 по адресу ул. Советская, 9, комната 103, контактные телефоны: 8(017) 222-65-09, 222-66-17. Личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи.-0-