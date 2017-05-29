МИНСК, 30 мая – Sputnik. Наталья Никандрова приняла решение оставить пост директора Национального агентства по инвестициям и приватизации (НАИП) и не стала продлять контракт с государством.

Никандрова возглавила НАИП в 2014 году, до этого поста работала заместителем председателя Белорусской торгово-промышленной палаты и финансовым директором Ernst &Young в Беларуси, членом ряда рабочих групп Консультативного совета по иностранным инвестициям при Совете министров.

"Я приняла решение не продлять контракт, в четверг у меня был последний рабочий день. Сейчас я ищу новое место работы и открыта для предложений", – сказала Никандрова в интервью Sputnik.

Она призналась, что приняла такое решение "по личным мотивам", руководствуясь желанием "идти и двигаться дальше". При этом Никандрова подчеркнула, что работа в НАИП была одной из самых интересных в ее карьере.

"Самое большое и важное, что нам – мне и команде агентства – удалось сделать, это сформировать доверие к государственным структурам у инвесторов. Нас уважали и к нам обращались, мы старались соответствовать уровню крупнейших международных инвестиционных компаний", – сказала она.

Никандрова также отметила, что считает важной работу по подготовке приватизационных сделок. "Ни одной сделки совершено не было, но мы провели колоссальную работу, по некоторым проектам нашли инвесторов, но сделки не состоялись по причинам, которые от нас не зависели. Приватизация – это сложная тема для Беларуси", – сказала экс-глава НАИП.

По словам собеседницы Sputnik, сейчас она рассматривает множество предложений, в том числе от структуры из Израиля, а также предложение о создании в Беларуси венчурного инвестиционного фонда.

Кроме того, Никандрова напомнила, что недавно стала председателем фонда развития "Новая экономическая стратегия", созданного с главой института стратегических исследований BISS Алексеем Пикуликом и исполнительным директором этой структуры Игорем Мариничем.

Теперь в рамках этого проекта Никандрова также будет заниматься подготовкой экономического форума "Расширяя горизонты". В минувшем году этот форум НАИП проводил совместно с инвестиционной компанией "Юнитер" и BISS.